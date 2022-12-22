春節限定小三通復航　蘇貞昌：總統指示盡量協助

行政院會今（22）日拍板通過小三通階段式復航，由金馬地區民眾與中國籍配偶優先，實施時間為元月7日至2月6日，對此行政院長蘇貞昌於會中說明，農曆春節親人團聚是國人最重要習俗，對金馬地區民眾需求，總統蔡英文有特別指示要盡量給予協助。蘇貞昌也坦言金馬地區跟對岸地地理上近在眼前，還要搭飛機繞一圈返鄉過年確實不便，應該要給予方便和協助，不僅是地方首長的要求，更是金馬鄉親的期待。
記者陳威叡／台北報導
蘇貞昌指出，小三通復航在陸委會、交通部與衛福部評估相關情事後，考量目前中國疫情嚴峻不透明，加上金馬離島地區醫療量能有限，同時尊重地方首長意見，跟民意等相關因素綜合考量，為兼顧平衡，今日提出金馬地區民眾春節交通專案，時間在春節前後兩周實施，在兼顧離島防疫周全下，滿足春節期間金馬民眾返鄉探親。
蘇貞昌指出，本專案搭乘旅客以金馬地區旅客、中國籍配偶為限，採專案申請方式，由地方政府造冊控管，請有關部會跟地方政府合作，進行相關整備工作，做好整體航班規劃。
邊境防疫措施方面，蘇貞昌表示，請衛福部落實監督執行邊境防疫檢疫措施，確保港口檢疫人員充足、運作順暢，另密切動態掌握當地疫情發展跟醫療量能變化，隨時調度因應，同時特別要求農委會、財政部與海巡單位嚴格把關，做好動植物檢疫工作，特別防範非洲豬瘟。
蘇貞昌說，恢復兩岸人民健康有序交流是政府政策，相關部會必須在落實防疫前提下落實本專案，確保全體國人健康，也請有關部會視本專案情形，做為未來小三通客運常態化復航的參考。