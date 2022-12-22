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realme 10 Pro系列登場！首見曲面螢幕下放1.6萬價位帶

▲realme今(22)日舉辦realme 10 Pro系列新機發表會，會中發表兩款手機，包含realme 10 Pro+主打首款旗艦級曲面螢幕下放到中階價位帶，另一款為萬元價位帶最大螢幕且極窄邊框手機realme 10 Pro。(圖／記者周淑萍攝)
▲realme今(22)日舉辦realme 10 Pro系列新機發表會，會中發表兩款手機，包含realme 10 Pro+主打首款旗艦級曲面螢幕下放到中階價位帶，另一款為萬元價位帶最大螢幕且極窄邊框手機realme 10 Pro。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

搶攻年底換機潮，realme於今(22)日舉辦realme 10 Pro系列新機發表會，會中發表兩款手機，realme 10 Pro+主打首款旗艦級曲面螢幕下放到中階價位帶，另一款為萬元價位帶最大螢幕且極窄邊框手機的realme 10 Pro。皆搭載1億畫素ProLight街拍相機。realme 10 Pro+配置12+256GB，售價15990元；realme 10 Pro容量8+256GB，售價11990元，於12/24開賣，12/24~12/30早鳥購機期間還可享有贈品。

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搶在新品登場之前，realme台灣市場商務長鍾湘偉率先分享產品戰略，未來將採用─「塔尖戰略」，意味著未來每一代數字系列產品，至少會有一樣越級科技，會是同價位最好的規格，或者是同價位首搭載的科技下放。

▲realme 10 Pro記者會。(圖／記者周淑萍攝)
▲realme台灣市場商務長鍾湘偉表示，未來realme新機將採用「塔尖戰略」，每一款新機都會有超越旗艦機或是首款下放的功能。(圖／記者周淑萍攝)
而在這次realme 10 Pro+和realme 10 Pro兩款手機主要有三大差異，包含螢幕、處理器和相機的不同。先從realme 10 Pro+來看，配置目前1.6萬中階手機的首款曲面螢幕，6.7吋OLED螢幕，選用目前市面上最新的2160Hz PWM 超高頻調光技術，與大部分旗艦手機螢幕標配的 480Hz PWM 調光相比，realme 10 Pro+調光頻率高出 4.5 倍，也比 IEEE 國際照明標準的 1250Hz 高出 1.7 倍，解決頻閃問題。

同時針對realme 10 Pro+的曲面螢幕進行3項螢幕優化，包含：

  1. 不誤觸：曲面螢幕弧度為61°黃金曲率，號稱是最不容易誤觸也最不容易出現邊緣失真的黃金角度；並加入全新的X-touch防誤觸演算法，將螢幕周圍防誤觸區增加20%，減少誤觸發生。
  2. 不脆弱：選用0.65mm雙層強化玻璃，並通過1.5公尺摔落測試、28,000次的10公分摔落測試、20萬次按鍵測試以及320多項嚴格品質測試，確保耐用性。
  3. 不傷眼：是首款獲得德國萊茵無頻閃認證的機款，還取得德國萊茵硬體級低藍光認證，可有效減少13%的藍光，並且螢幕不會有明顯的偏黃。
▲realme 10 Pro記者會。(圖／記者周淑萍攝)
▲為了提高曲面螢幕的使用體驗，進行了3項功能優化。(圖／記者周淑萍攝)
另外，realme 10 Pro螢幕也是賣點，6.72吋的LCD平面螢幕是同價位帶最大的機型，且為最窄邊框僅1mm，相較於其他旗艦手機更窄，藉此也提高螢幕佔比，帶來93.76%的超高螢幕比例。

相機部份，兩款都配置1億畫素ProLight街拍相機，但realme 10 Pro+為三鏡頭，多了800萬畫素超廣角和200萬畫素微距鏡頭。realme 10 Pro為雙鏡頭，除了億級主鏡頭之外還有200萬畫素微距鏡頭。為了解決1億畫素主鏡頭的成像運算問題，內建HyperShot影像處理系統，由成像加速引擎、畫素融合引擎和超級夜景引擎組成，成像速度大幅提升， 1億畫素模式下的成像速度相較上一代提升5倍、夜拍速度也大幅提升7倍之多。

處理處也有所不同，realme 10 Pro+搭載全台首發的聯發科天璣1080 5G 處理器，透過DRE動態記憶體拓展技術，能升級至24GB超級RAM，即使後台開了26個應用程式，依然順暢運行。realme 10 Pro則為Qualcomm Snapdragon S695處理器。兩款手機都將於12/24開賣，搶推出相關的早鳥購機贈品。

▲realme 10 Pro記者會。(圖／記者周淑萍攝)
▲realme 10 Pro+為曲面螢幕，realme 10 Pro則為平面螢幕。(圖／記者周淑萍攝)
▲realme 10 Pro記者會。(圖／記者周淑萍攝)
▲看似都為雙鏡頭，但左邊的10 Pro+在下方的模組內塞入兩顆鏡頭，處理廣角和近拍。(圖／記者周淑萍攝)
▲realme 10 Pro記者會。(圖／記者周淑萍攝)
▲主打閃亮金色，頗具辨識度。(圖／記者周淑萍攝)

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