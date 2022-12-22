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UberEats優惠出現大漏洞！整單0元爽吃喝　官方提前喊卡

▲UberEats每月皆會推出各式優惠碼，神通廣大的網友每每都能神出新漏洞！近日針對新會員2折的優惠碼，也被網友發現可以用另外的新帳號享新會員優惠。（圖／記者周淑萍攝）
▲UberEats每月皆會推出各式優惠碼，神通廣大的網友每每都能神出新漏洞！近日針對新會員2折的優惠碼，也被網友發現可以用另外的新帳號享新會員優惠。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

為了提高消費使用意願，兩大外送平台每月都會發出優惠碼來刺激消費。有網友近日就發現了UberEats優惠漏洞，透過新的帳號，讓自己可以享有新會員的優惠，如果再搭配買一送一折扣省更大，同時網友也Po上網路分享自己的戰績和使用方式引來一陣跟風。UberEats官方得知後回應強調，已經發現此一異常的狀態，目前「出外人超快6」已經達使用上線，提早結束優惠！

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有網友發現UberEats開始推「Uber One」會員方案，如果加入會員，可以免除外送費，同時新帳號還能有新帳戶的優惠，針對12月的新用戶推出「出外人超快6」，新用戶可享2次2折。網友發現不管有沒有申請過UberEats的帳號，只要將原本的帳戶登出後，接著再用「APPLE ID帳號登入」，輸入電話號碼，選擇「不是本人」，就會被視為是新的帳號，就可享有新帳號的優惠。

《Nownews今日新聞》實際詢問官方此一狀況，內部人員表示，今天的確有發現不少人在使用針對新帳號的「出外人超快6」優惠碼，並非是正常的使用狀態。UberEats官方也發出正式聲明：「該序號為提供新用戶的專屬優惠，由於過多非新用戶的不當使用，該序號已經到達使用上限。未來平台將會評估新用戶的驗證與新用戶優惠的使用機制，讓優惠給到適當族群的消費者。」

▲Uber Eats 推會員優惠，美食外送最高折100元。(圖／Uber Eats 提供)
▲Uber Eats 官方已經觀察到不正常的使用情況，目前該優惠碼已經提早結束。(圖／Uber Eats 提供)

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