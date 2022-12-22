連假商機夯！蝦皮購物祭出遊專區　 行李箱買氣漲4成

我是廣告 請繼續往下閱讀
跨年元旦連假即將到來，蝦皮購物打造出遊必備清單，不論你是要出國旅行或揪團歡聚，通通一站滿足你！出國必備的大容量歐沃 皇家黑鑽 全鋁鎂合金登機箱24吋，原價7150元破盤價只要3990元；雙層防爆拉鍊設計的Discovery Adventures運動款工具箱20吋拉鍊行李箱，暖心價1990元，全館滿1500元再打9折；好躺又方便攜帶的Travel Blue寧靜頸枕，有效減輕長途飛機和車程痛苦，優惠價千元有找！揪團歡聚保暖神器當然不能少，黑設 電暖器 HT-6+ 微型低功率電暖器六代+持久恆溫，寒流來襲也不怕；The North Face北面男款黑色防潑水可收納連帽防風外套不只防風保暖，機能性更是一級棒，優惠價3211元；CHUMS Boat Logo Crew Top 男 圓領套頭衫，柔軟棉質提供出色的保暖功能，直接現省超過1300元，跨年出遊就靠這一套！
第二波寒流即將來襲，蝦皮購物集結站上熱門火鍋湯頭，天冷想吃鍋不用出門受凍，在家自煮最方便！熱銷冠軍海底撈 多口味選擇火鍋套餐冷凍組合，一盒網羅經典湯底和門市熱門火鍋料，優惠價739元，全館消費滿888元再折100元；老媽家 韓式部隊鍋一包含有香濃大醬湯底和泡菜配料，讓你10分鐘就能享用韓劇美食，優惠價298元；名店推出的湯頭料理包也是消費者的心頭好，60年排隊老店嘉義林聰明 沙鍋魚頭禮盒2件組，極品高湯搭配豐富的配菜，超值美味價999元；良品開飯酸菜白肉鍋由南門市場資深老總廚操刀，嚴選天然發酵的東北酸白菜，呈現道地東北風味，老饕絕不能錯過；肉多料好實在的KKLife傳統羊肉爐 則獻上899元暖心價，藥膳食補湯頭讓你在寒冬中也備感幸福滋味！
此外，蝦皮購物再推派對零食懶人包，聯華食品 波塔庫米全天然薯條兩盒組獨立包裝方便分享，絕對是派對必備零食之一，40包優惠價只要799元；OREO歡慶派對包一包涵蓋OREO各種經典餅乾，優惠價159元；選用台灣在地好米製成的丹尼船長 大小同樂組，甜心價379元；口碑好評不斷的好麗友 雞米花脆餅，爽脆口感讓人愛不釋手，優惠價55元；眾多涮嘴零食讓你假期不出國，宅家也能嗨翻天！