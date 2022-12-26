房市／信義房屋段尹騫獲金仲獎評審團大獎　創新培育人才

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段尹騫回想，剛入行時「花了很多時間，但不一定有成效」，主因來自不擅長探索客戶的需求，例如，客戶表達想找三房加車位、指定屋齡與地點的物件，他若是找不到相關物件就沒有再進一步探索，導致與客戶的關係斷練，但隨著與客戶應對一多，他開始懂得彈性的給客戶其他建議，也透過多次互動，找到客戶心目中的理想物件，「遇到難關，答案就在客戶身上」。
進入信義房屋3年後，段尹騫選上店長，在新開分店大業寶山店服務，剛開始他以身作則的帶著新人去應對客戶，讓新人看到他如何與客戶溝通，手把手教導「解決問題的能力」，帶店2年期間培育3個新人得新秀獎，更創下單月380萬的破紀錄業績。
直至今日，段尹騫已是桃園區有豐富帶店經驗的店長，在培育人才他也持續創新，他觀察到現今年輕人習慣用網路通訊，以文字與客戶互動的優勢是可以直接留下紀錄，資訊會更明確，但相對的當面人與人的互動技巧也較弱，因此他會請同仁在找客戶前先與他一對一演練，增進溝通技巧，及時提點同仁。
而信義房屋長年致力社區服務，但如何讓同仁有感，是個大課題，段尹騫表示，剛開始同仁們因為沒有接觸過難免認為「多一事不如少一事」，他會先跟同仁溝通「為什麼要做？」，先帶頭協助安排幾個執行意願度較高的夥伴，當他們執行後成為習慣，就會自主安排社區服務活動。
舉例來說，聖誕節段尹騫帶領同仁們到社區做爆米花、棉花糖、帶手做活動，不僅與當地居民牽起緊密互動，他分析，現代年輕人不喜歡壓抑的職場氛圍，透過辦活動互助的工作氛圍，反而可以讓他們對工作更有認同感，也深深感受「先義後利、手心向下」的企業理念。
段尹騫表示，不僅培育人才，信義房屋的資源與制度，對他追求個人願景很有幫助，例如過去他準備不動產經紀人考試，公司補助補習費，今年他獲得2022金仲獎，也都有賴公司資源的大力支持，之後也想挑戰全國傑出店長的評選，讓自己能夠持續歷練成長，讓自我成就更上一層樓。