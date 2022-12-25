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尿尿注意顏色！泌尿醫曝「5種健康警訊」：小心肝膽問題

▲三峽恩主公醫院泌尿科醫師高銘鴻提醒，尿液顏色、深淺代表不同的健康狀態，平常解放完可以特別注意。（示意圖，非新聞事件當事人／NOWnews資料照片)
▲三峽恩主公醫院泌尿科醫師高銘鴻提醒，尿液顏色、深淺代表不同的健康狀態，平常解放完可以特別注意。（示意圖，非新聞事件當事人／NOWnews資料照片)

記者鍾怡婷/綜合報導

人每天都會做的四件事就是吃喝拉撒，這也是影響人體健康關鍵的四件大事，吃喝可以影響健康，拉撒則是最簡單判斷身體健康的一環。對此，三峽恩主公醫院泌尿科醫師高銘鴻指出，尿尿顏色代表著不同的身體狀況，並且依造五種常見顏色向大家介紹背後的意義，提醒民眾若出現橘色的尿液，恐怕就得注意肝、膽問題。

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▲尿液顏色代表不同的身體警訊，當出現橘色、紅色時要特別注意。（圖／翻攝自《高銘鴻醫師》粉專）
▲尿液顏色代表不同的身體警訊，當出現橘色、紅色時要特別注意。（圖／翻攝自《高銘鴻醫師》粉專）
乾淨、透明：身體補充了大量水分，但也不能喝太多水，否則會造成血液中的電解質失衡。

淡黃色：身體補充了日足夠的水分。

深黃色：身體有些微缺乏水分，請記得補充水分以避免流失更多水分。

橘色：有些食物如紅蘿蔔，以及維生素 C 會讓尿液呈橘色，同時也代表身體有脫水現象，另外也可能表示肝或膽管有問題。

粉色或紅色：部分食物（黑莓、甜菜等）與藥物，都會讓尿液呈粉色或紅色；但須留意可能為血尿，其原因包括泌尿道感染、攝護腺肥大、腫瘤、腎結石、囊腫等。

高銘鴻醫師也進一步提醒，除了上述五種比較常見的顏色，若是出現其他五顏六色或型態不合理，解尿會不適的情況，請儘速就醫。此外，醫師也提供尿液深淺不同時，所代表的身體狀況對照表，提醒民眾出現褐色或深褐色尿液時，一定要趕快諮詢專業醫師。

無色或淺色尿液(1-3號)：代表身體水分充足，是健康的好現象！不過要注意如果沒有喝很多水，卻一直出現無色尿，則有可能是尿崩症、糖尿病或慢性間質性腎炎的前兆，若有其他不舒服要趕緊檢查一下。

黃色或深黃色尿液(4-5號)：當身體長時間沒有喝水，就會出現這種顏色像是早上的第一泡尿。另外服用胡蘿蔔、維他命等也有可能將尿液染色，這時候尿液也會伴隨一些味道。如果平日常出現深黃色尿液，可以多喝一點水，身體會更健康。

褐色或深褐色尿液(6-8號)：排出像醬油一樣的褐色尿液，代表身體出現了問題，有可能會伴隨抽筋、中暑、熱衰竭、頭暈等現象，嚴重燒傷、溶血性貧血、輸錯血型或急性腎炎等都有可能讓尿液變成深褐色，一定要趕快諮詢專業醫生，尋求專業協助。

▲除了尿液顏色外，深淺也代表不同的健康警訊，尤其是褐色或深褐色尿液。
▲除了尿液顏色外，深淺也代表不同的健康警訊，尤其是褐色或深褐色尿液。（圖／翻攝自《高銘鴻醫師》粉專）
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