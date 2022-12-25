尿尿注意顏色！泌尿醫曝「5種健康警訊」：小心肝膽問題

我是廣告 請繼續往下閱讀
淡黃色：身體補充了日足夠的水分。
深黃色：身體有些微缺乏水分，請記得補充水分以避免流失更多水分。
橘色：有些食物如紅蘿蔔，以及維生素 C 會讓尿液呈橘色，同時也代表身體有脫水現象，另外也可能表示肝或膽管有問題。
粉色或紅色：部分食物（黑莓、甜菜等）與藥物，都會讓尿液呈粉色或紅色；但須留意可能為血尿，其原因包括泌尿道感染、攝護腺肥大、腫瘤、腎結石、囊腫等。
高銘鴻醫師也進一步提醒，除了上述五種比較常見的顏色，若是出現其他五顏六色或型態不合理，解尿會不適的情況，請儘速就醫。此外，醫師也提供尿液深淺不同時，所代表的身體狀況對照表，提醒民眾出現褐色或深褐色尿液時，一定要趕快諮詢專業醫師。
無色或淺色尿液(1-3號)：代表身體水分充足，是健康的好現象！不過要注意如果沒有喝很多水，卻一直出現無色尿，則有可能是尿崩症、糖尿病或慢性間質性腎炎的前兆，若有其他不舒服要趕緊檢查一下。
黃色或深黃色尿液(4-5號)：當身體長時間沒有喝水，就會出現這種顏色像是早上的第一泡尿。另外服用胡蘿蔔、維他命等也有可能將尿液染色，這時候尿液也會伴隨一些味道。如果平日常出現深黃色尿液，可以多喝一點水，身體會更健康。
褐色或深褐色尿液(6-8號)：排出像醬油一樣的褐色尿液，代表身體出現了問題，有可能會伴隨抽筋、中暑、熱衰竭、頭暈等現象，嚴重燒傷、溶血性貧血、輸錯血型或急性腎炎等都有可能讓尿液變成深褐色，一定要趕快諮詢專業醫生，尋求專業協助。
【本文獲臉書粉絲團《大禹治水 恩主公醫院 高銘鴻醫師 三峽北大鶯歌泌尿科》授權，版權所有，非經授權不許轉載】