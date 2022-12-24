口腔癌術後掛肉團、流口水　高醫攜手金屬工業中心完美解決

我是廣告 請繼續往下閱讀
創新研發階梯皮瓣 改變嘴唇變形醫者父母心，郭耀仁教授不斷思考如何讓這類病人有尊嚴，不會有口水滴滴流及外觀肥厚的唇頰等問題，經過多年的研究，決定捨去傳統手術切割肥厚皮瓣，導致不均勻及出血風險的方法，而嘗試改以創新研發階梯皮瓣來改變嘴唇變形，讓病人閉口不全問題也獲得解決。
研發期間，郭耀仁教授在手術室看到骨科以迴旋刀進行關節鏡手術，得到靈感將迴旋刀也應用在皮瓣抽脂手術，效果確實優於傳統方法，於是運用此系統結合新式手術成功治療病患，初期成果已於2018年2月發表在國際頂尖美國《整形外科年鑑(Annals of Plastic Surgery)》，迄今已造福近百名病人。
改良刨削研發設計 微創快速安全操作郭耀仁教授並不因此滿足，他精益求精，構思改良研發器械，剛好有機緣與台灣最強的醫材中心金屬工業中心合作，共同改良刨削研發設計；此項器械系統設計具人體工學，並達到安全快速效果，採用低阻力、高切削刀具並結合快速吸取裝置，微創快速安全操作，可減少出血及手術時間，避免併發症。
未來有望運用在關節鏡手術 嘉惠更多病患郭耀仁教授表示，團隊設計不同粗細及長短切削系統，同時進行切削及吸取組織效果，今年在臺灣醫療生技展會場中展示原型改良機種，獲得許多好評及詢問，並將產品命名為「KP kits」，未來可運用在關節鏡相關手術，去除肥厚皮瓣組織，甚至醫美抽脂、體雕領域。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56218
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw