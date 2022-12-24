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口腔癌術後掛肉團、流口水　高醫攜手金屬工業中心完美解決

口腔癌術後掛肉團、流口水　高醫攜手金屬工業中心完美解決
口腔癌術後掛肉團、流口水　高醫攜手金屬工業中心完美解決

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】「醫師，謝謝你們團隊救了我一命，但嘴巴修補得像掛一塊肉很難看，還一直流口水，怎麼見人？」這是口腔癌病人術後常向醫師抱怨的問題。為了解決病人嘴上那塊贅肉，高雄醫學大學附設中和紀念醫院外科部長郭耀仁教授團隊，擕手財團法人金屬工業研究發展中心合作研發全球第一款具組織切除勻吸取裝置系統(Tissue Resection Power-assist System)，今年同時獲得歐洲產品設計最佳臨床設計大獎暨台灣設計研究院主辦的金點設計獎，以及國家新創精進獎等三大殊榮。

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創新研發階梯皮瓣　改變嘴唇變形

醫者父母心，郭耀仁教授不斷思考如何讓這類病人有尊嚴，不會有口水滴滴流及外觀肥厚的唇頰等問題，經過多年的研究，決定捨去傳統手術切割肥厚皮瓣，導致不均勻及出血風險的方法，而嘗試改以創新研發階梯皮瓣來改變嘴唇變形，讓病人閉口不全問題也獲得解決。

研發期間，郭耀仁教授在手術室看到骨科以迴旋刀進行關節鏡手術，得到靈感將迴旋刀也應用在皮瓣抽脂手術，效果確實優於傳統方法，於是運用此系統結合新式手術成功治療病患，初期成果已於2018年2月發表在國際頂尖美國《整形外科年鑑(Annals of Plastic Surgery)》，迄今已造福近百名病人。

改良刨削研發設計　微創快速安全操作

郭耀仁教授並不因此滿足，他精益求精，構思改良研發器械，剛好有機緣與台灣最強的醫材中心金屬工業中心合作，共同改良刨削研發設計；此項器械系統設計具人體工學，並達到安全快速效果，採用低阻力、高切削刀具並結合快速吸取裝置，微創快速安全操作，可減少出血及手術時間，避免併發症。

未來有望運用在關節鏡手術　嘉惠更多病患

郭耀仁教授表示，團隊設計不同粗細及長短切削系統，同時進行切削及吸取組織效果，今年在臺灣醫療生技展會場中展示原型改良機種，獲得許多好評及詢問，並將產品命名為「KP kits」，未來可運用在關節鏡相關手術，去除肥厚皮瓣組織，甚至醫美抽脂、體雕領域。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56218

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