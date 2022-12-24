潤絲、髮膜、髮油有何差異？　皮膚科醫詳解

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護髮產品多種 購買先看標示林昀萱醫師表示，護髮產品的設計不盡相同，像是使用後是否需要沖洗、應該停留在頭髮上多久，建議應該先看清楚產品標示上的說明，再選擇最適合自己的產品。
而值得注意的是，正確使用護髮產品之前，務必先做好頭皮清潔，才能達到護髮的最佳效果。
坊間護髮品 常見四大類（1）潤絲：能包覆在頭髮表層，使頭髮毛鱗片閉合，讓頭髮有柔順感。由於潤絲只會停留在頭髮表層，因此塗抹均勻之後不需等待吸收，直接沖洗即可。
（2）護髮素、髮膜：髮膜與護髮素在功能上差異不大，這類產品會額外添加蛋白質、胺基酸、維他命B5、維他命E等及其他保濕成分，能幫助水分停留在頭髮表層，達到滋潤與抗毛躁的效果。
（3）髮油：油脂能填補頭髮毛鱗片空隙，增加頭髮柔順感與亮澤度、減輕毛躁感，也可提供抗熱效果。使用後通常不需沖洗。但由於質地較油膩，若是油性髮質者，頭髮可能會顯得較扁塌。
（4）髮粧水：主要用於改善毛躁，具有抗熱效果，噴上去後不需沖洗。
食藥署也叮嚀，使用護髮產品後出現皮膚不適的情況，請立即停止使用，若停用後症狀未改善，應儘速就醫治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56161
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