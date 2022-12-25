萬人朝聖！絕美聖誕在仁武 三發「首席聖誕派對」美翻
三發地產攜手南台最強文創品牌「LARUE文創設計」24、25日兩天在北高澄德特區承德公園舉辦「首席聖誕派對」現場集結約55家特色餐點、文創攤位，還力𨘋超人氣樂團「宇宙人」等熱力開唱，第一天就吸引上萬人潮，讓以往少有藝文活動的仁武，爆發醞釀已久的藝文能量。
記者陳美嘉／高雄報導
「三發地產」多年持續深耕建築美學，此次於仁武推案，就是看準未來此區域的潛力，準備一舉翻轉仁武，創造北高新高度。難得的聖誕活動「首席聖誕派對」斥資300萬元舉辦，活動於下午三點至晚上八點舉行，現場規劃「公園閱讀市集—行動書車到仁武」、「金革音樂市集」、「首席大院生活小棧」等約55間私房美食、質感生活店家、風格手作體驗。
除了好吃好買的市集活動，舞台表演也很精彩，24日表演團體由人氣音樂人林鴻宇、Crispy脆樂團、恐龍的皮、甜約翰接力演出；25日則由KIWI、哈哈、VH(Vast & Hazy)、宇宙人擔任表演嘉賓，以流行搖滾搭配輕音樂，徜徉繽紛Chill時光。
「三發‧首席大院」更祭出賞屋送抽獎券、百元餐券活動，至首席大院賞屋即可抽海悅10萬購屋金及電動機車補助金等多項好禮，獎項將於25日抽出，總計10位貴賓可獲得海悅10萬購屋金及3位貴賓可獲得電動機車補助金。
專案副理何孟勳說，「三發‧首席大院」位於澄德特區鄰近中山高鼎金系統交流道，加上國道10號仁武交流道串聯，便利的交通縮短與市中心距離；此外，建置中的「仁武航太園區」面積達74公頃，當中產業用地占48.4公頃，將以發展航太科技、電子、運輸、智慧機械、精密金屬等產業為主，目前已有超過百家廠商用地登記；多重利多使仁武近年來居住人口發展快速。此次三發地產於仁武推案，就是看準未來此區域的潛力。