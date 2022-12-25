弱勢兒少愛閱讀！6成不曾擁有自己書籍　家扶號召「傳愛過好年」

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8成兒少認為閱讀有幫助 6成不曾擁有自己的書籍「閱讀」是學習的基礎，也是孩子認識自我與世界的重要管道，課綱已偏重長文閱讀的題型，閱讀力深切的影響學習表現。家扶調查發現，84.5%的孩子認為閱讀對自己有幫助，包括能夠增廣見聞補充新知(95.2%)、增加文字詞彙的運用(93.1%)，補充學科學習需求(89.6%)，更能從閱讀中探索興趣(87.4%)弱勢孩子取得學習資源的方式有限，常以借閱或受贈書籍，然借閱書籍難以即時與重複瀏覽，贈書更難以就興趣與需求自主選擇，有6成孩子不曾有屬於自己的書籍，超過9成每學期可購書的經費不到600元。
弱勢學童學習資源不足 學習成就趨M型化根據最新「國際學生能力評量計畫PISA」報告顯示，弱勢學童的學習資源不足，使得學習成就漸趨M型化。然而提升孩子的閱讀能力，除了友善的學習環境外，陪伴更助於孩子培養閱讀習慣，弱勢家長會因本身限制或忙於生計，難因應弱勢兒少這項需求。
助童熱愛閱讀 家扶課輔樂學隔代教養的小媗與小晴姐妹由奶奶照顧，雖然重視孩子們的教育，但實況卻無力指導課業。家扶提供學習資源與獎助學金補助，讓孩子持續參加安親班，姐妹倆也因熱衷閱讀，常共讀或與家人分享書中有趣的內容，成為祖孫在生活上的新鮮話題，覺得閱讀的過程彷彿跟著主角一起探險，分享的時刻更凝聚一家人的幸福感。
為弱勢兒少的學習需求發聲，家扶籲請社會大眾一起捐款支持，在歲末年節之際，給孩子一份珍貴的生命禮物，幫助他們穩定學習、傳愛過好年！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56291
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