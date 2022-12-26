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全盲又歷經換心手術跑全馬　臺大醫師全程見證陪跑

全盲又歷經換心手術跑全馬　臺大醫師全程見證陪跑
全盲又歷經換心手術跑全馬　臺大醫師全程見證陪跑

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】現年31歲的陳奕成先天右眼全盲，左眼視力也僅0.1，但他非常熱愛運動，在2014年3月於學校跑步時，突然心肌梗塞昏迷，昏迷了7天才恢復意識，急救過程中還裝置了葉克膜心室輔助器，在臺大醫院等待1個多月後終於心臟移植成功。於今(2022)年台北馬拉松跑完人生旅程的第一個全馬賽事，臺大醫院陳益祥醫師也答應奕成的要求，將陪伴他跑完全馬賽事最後10公里。

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不畏先後天疾病　阻擋不了對運動的熱愛

在臺大醫院心臟醫療團隊悉心照顧下，奕成透過心室輔助器治療，接受心臟移植得以延長生命，即使先天右眼全盲，無法阻擋他對運動以及生命的熱愛。奕成心臟移植後在臺大醫持續追蹤，恢復狀況良好，因此積極參與各項運動，例如參加盲人棒球隊，工作之餘還擔任職棒比賽的現場人員，對於自己最愛的跑步也是持續訓練，突破自己。

這次是奕成的人生第一個全馬賽事，他希望透過他的故事，鼓勵其他和他有類似經歷的病友勇敢面對治療，正向看待，人生旅程仍是充滿希望與祝福！

心臟移植成功關鍵　醫療團隊環環相扣

心臟移植要成功需靠醫病雙方緊密的合作，心臟移植醫療團隊包含心臟外科醫師、麻醉師、護理師、體外循環技術師、加護病房重症醫師、社工師、器官移植護理師、藥師、復健師、營養師等，在每一個環節團隊成員都力求盡力做到最好，在病人和家屬信任配合下，才能讓這些接受心臟移植的病友重獲生機。

延續捐贈者大愛　邀主治醫師陪跑

病友陳奕成此次特別邀請心臟移植團隊見證，由現今負責照護他的陳益祥醫師陪跑，和他一起完成這項賽事！最重要的是也向無私的器官捐贈者大愛，致上最高敬意與謝意：「因為你們的愛，陪我過每一天」。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56244

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