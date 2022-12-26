全盲又歷經換心手術跑全馬　臺大醫師全程見證陪跑

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不畏先後天疾病 阻擋不了對運動的熱愛在臺大醫院心臟醫療團隊悉心照顧下，奕成透過心室輔助器治療，接受心臟移植得以延長生命，即使先天右眼全盲，無法阻擋他對運動以及生命的熱愛。奕成心臟移植後在臺大醫持續追蹤，恢復狀況良好，因此積極參與各項運動，例如參加盲人棒球隊，工作之餘還擔任職棒比賽的現場人員，對於自己最愛的跑步也是持續訓練，突破自己。
這次是奕成的人生第一個全馬賽事，他希望透過他的故事，鼓勵其他和他有類似經歷的病友勇敢面對治療，正向看待，人生旅程仍是充滿希望與祝福！
心臟移植成功關鍵 醫療團隊環環相扣心臟移植要成功需靠醫病雙方緊密的合作，心臟移植醫療團隊包含心臟外科醫師、麻醉師、護理師、體外循環技術師、加護病房重症醫師、社工師、器官移植護理師、藥師、復健師、營養師等，在每一個環節團隊成員都力求盡力做到最好，在病人和家屬信任配合下，才能讓這些接受心臟移植的病友重獲生機。
延續捐贈者大愛 邀主治醫師陪跑病友陳奕成此次特別邀請心臟移植團隊見證，由現今負責照護他的陳益祥醫師陪跑，和他一起完成這項賽事！最重要的是也向無私的器官捐贈者大愛，致上最高敬意與謝意：「因為你們的愛，陪我過每一天」。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56244
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