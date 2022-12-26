第三期肺癌根治無望？別擔心，搭配「免疫療法」有機會

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第三期肺癌幾乎已無法開刀 治療以化放療為主余忠仁院長表示，肺癌的類型可分為小細胞肺癌、非小細胞肺癌，常見的肺腺癌、鱗狀細胞癌等，皆屬於非小細胞癌的一種，亦佔整體肺癌80%-85%。肺癌的進程可分為四期，四期之中再以A、B、C不同階段延伸為亞期，例如：3A、3B期，醫師必須藉由分期以決定不同治療方法。
肺癌第一、二期較為早期，腫瘤不大、僅局部轉移，此時最標準的治療方式是開刀切除腫瘤，術後再搭配藥物治療，以殲滅血液中四散的癌細胞，避免復發，如化療，或有基因突變者，可使用標靶治療，療效比化療更佳。余忠仁院長說明，早期肺癌加上術後輔助治療可提升存活率。
余忠仁院長表示，一旦進入第三期，且為3A期，此時癌細胞尚未轉移至另一側淋巴結，因此還有機會開刀，一旦腫瘤太大，或轉移至另一側肺部、縱膈腔或淋巴結，則進入3B以上的期別，此時開刀效果不彰、復發率高，因此建議進行藥物治療，包括化療、放療，若進入第四期，此時癌細胞可能已遠端轉移肺部、骨頭、腹腔，此時已無法開刀，需選擇抗癌藥物進行腫瘤緩解治療。
3B期肺癌五年存活率雖不到2成 輔以免疫療法可提高存活率余忠仁院長表示，第三期肺癌預後不好，相比第一期肺癌五年存活率高達9成以上，第二期為7成，然而進展到 3A期，五年存活率迅速降為4成，3B期則為2成，第4期更是只有1成。第三期肺癌相當容易復發，即便使用化療加放射治療，平均5成以上患者一年後就復發，7成患者治療後第二年復發，因此，目前國際間標準的治療指引為化放療結束後，再輔以免疫治療，根據實證醫學，可避免復發，3B期的五年存活率可顯著提升。
免疫療法是什麼？余忠仁院長說明，目前免疫療法常見的有抗PD-1或抗PD-L1 。簡言之，肺癌患者體內的免疫細胞因失去辨別癌細胞的能力，因此無法殺死癌細胞，使得癌症發生。這當中的作用，乃因癌細胞身上，存在如武器般的PD-L1，與免疫細胞的PD-1探測器接合，使癌細胞馴化並盲騙免疫細胞，此時免疫細胞被抑制，反而成為癌細胞的守護者!而免疫治療則是一種抗體，成為癌細胞與免疫細胞中間的阻斷劑，使得他們不會進行接合，進一步活化免疫細胞，能夠辨識並殺死癌細胞。
免疫療法費用雖高 但嚴重副作用發生率低，且有望根治不過，免疫治療相當昂貴，即使患者符合健保給付條件，一個月費用仍高達10-20萬。此外，免疫療法的副作用會不會很強？余忠仁院長表示，由於免疫治療會引發全身免疫系統活化，就像感冒時，免疫系統會活化並攻擊病毒時，產生許多類似的感冒症狀，而免疫治療則會出現疲憊、皮膚炎，或腸炎，進而引發腹瀉，一般輕微的副作用，都有藥物可以幫助緩解症狀，而少數不到5%患者，可能會出現間質性肺炎、肝臟、心臟發炎、內分泌失調、甲狀腺機能低下或亢進，或腦下垂體功能低下，但若在醫療人員定期監測、評估和處置下，能確保用藥安全，應不至於過度擔心。 而免疫療法的出現，讓第三期肺癌患者治療出現曙光，有機會達到根治目標，著實一大福音。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56251
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