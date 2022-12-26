久坐易痔瘡、腿青筋、睪丸痛？！認識靜脈曲張，４招有助防範！

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盧泰潤醫師表示，靜脈曲張是因靜脈血液回流不順所引起，導致血管壓力變大，使得靜脈出現膨脹、彎曲，進一步出現疼痛、搔癢等不適。
使血液回流不順的原因繁多，常見包括如肌肉收縮不足、靜脈血栓等，除了部分可能與家族史有關外，久坐、久站是最為常見的原因，肥胖、懷孕等腹壓較高者，以及抽菸、開過刀等血管狀況不佳者，這些族群也可能出現。其中又以女性、年長者又較為常見，女性約有20-30%的機率，男性則約有10%左右，發生率不低。
久坐易痔瘡、腿青筋、睪丸痛？！認識靜脈曲張常見４類型。
久坐易引起的類型：盧泰潤醫師更進一步說明，靜脈曲張類型可包括下肢靜脈曲張、肛門靜脈曲張、精索靜脈曲張、胃食道靜脈曲張等。若靜脈曲張發生在下肢，患者常見容易出現青筋、腫脹、沉重、無力、疼痛、搔癢等不適，嚴重可能皮膚乾燥、潰瘍、傷口不易癒合。若發生在肛門形成痔瘡，也會出現疼痛、搔癢，嚴重可能潰瘍、出血。發生在陰囊，除了出現輕微至劇烈不等的睪丸疼痛外，也有可能造成不孕，是部分男性不孕的常見原因之一，值得慶幸的是這是可以逆轉的。
胃食道靜脈曲張可能致命：至於胃食道靜脈曲張，雖同為靜脈曲張，不過形成的原因和前述有所不同，主要和肝硬化使得靜脈血液受阻有關，此情況除了出現相關疼痛不適，也有可能造成生命危險，例如胃穿孔、胃出血，改善和預防此類型，除了治療靜脈曲張外，也需要從肝硬化著手。
靜脈曲張可以如何治療？靜脈曲張雖通常不是什麼大問題，但多少會帶來日常不適和不便，治療方面盧泰潤醫師指出，靜脈曲張輕者可使用口服藥物或外用藥膏等藥物治療即可。若是情況較嚴重者、想積極治療，也可進行低侵入性手術，如雷射治療等，傷口較小、復原較快，例如下肢通常可馬上走路。情況更嚴重時可進行傳統手術，如血管剝除手術、結紮手術等，此方式傷口較大、需約3-5天恢復行走。
４招有助防範靜脈曲張，防痔瘡、腿青筋、睪丸痛！
４招防範靜脈曲張！防範靜脈曲張，盧泰潤醫師建議最基本也最簡單的方式，就是日常避免久站、久坐，若無法避免，可多起身活動刺激肌肉讓血液回流，有氧運動可強化靜脈血液回流避免堆積，而睡前雙腳靠牆抬腿也有助血液回流。
防下肢靜脈曲張，彈性襪怎麼挑？預防或改善下肢靜脈曲張，日常也可穿彈性襪，不過彈性襪建議留意挑選尺寸服貼的，至藥局或醫材行等相關管道選購為佳，因為彈性襪視壓力有分4種等級，1級主要在於預防，２級在於改善較輕微的靜脈曲張、防範惡化，3-4級則會是較嚴重者醫師檢查並建議時購買，若是在線上購物購買需留意壓力是否足夠等問題。
日常避免久站、久坐，防靜脈曲張和各種疾病！
防範靜脈曲張，最主要的重點在於避免久坐、久站，養成良好習慣便有助預防，提醒常久坐的上班族、低頭族多留意，多起身動一動，如此也有助防範各種疾病纏身。
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