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農村資源匱乏、恐難擋疫情海嘯！中國急築防控屏障

▲由於中國農村普遍資源匱乏、防範意識較差，所以外界憂心恐更無力抵擋這波疫情海嘯。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲由於中國農村普遍資源匱乏、防範意識較差，所以外界憂心恐更無力抵擋這波疫情海嘯。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國新冠疫情爆發，部分願意據實公開染疫數據的省分、縣市資料都顯示，病毒正以驚人的速度傳播，對醫療體系形成嚴峻挑戰。由於中國農村普遍資源匱乏、防範意識較差，所以外界憂心恐無力抵擋這波疫情海嘯。

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根據《中國農民日報》報導，中國農村地區地域廣、人口多、底子薄，是疫情防控的重點和薄弱領域，從人口結構看，農村人口老齡化程度較城鎮更為突出，農村老年人和留守婦女兒童自身防控能力和意識較弱，疫苗接種率偏低，是疫情防控的重點對象、脆弱群體；而從基礎設施看，農村醫療衛生資源基礎薄弱、醫療服務能力不足矛盾突出，一些農村地區「缺醫少藥」，重症治療資源儲備不夠、技術力量有限，一旦疫情大面積蔓延，醫療資源擠兌、重症患者無法及時救治的風險比城市更高。

報導提到，農村防疫本身就具高難度、高風險性，加上元旦、農曆春節臨近，即將到來的農民工返鄉潮，以及農村本來就有的節慶聚集活動，無疑會加快疫情傳播速度，增加防控難度，給廣大農村地區帶來較大的疫情防控壓力，所以各地必須深刻認識農村地區疫情防控的特殊重要性和緊迫性，充分估計、細緻籌劃、備好應急預案，才能切實保障農村居民的生命安全和身體健康。

為此，中國國家主席習近平做出重要指示，要求重點抓好農村新冠疫情防控，嚴格落實屬地責任，對農村地區疫情防控工作進行重點部署，貫徹落實中央農村工作會議和三部門視訊會議有關要求，切實提高政治站位，不斷強化使命擔當，把農村地區疫情防控作為當前的大事要事急事來抓，堅決打贏這場硬仗。

報導也指出，當前中國的疫情防控進入新階段，重點由「防感染」轉為「保健康、防重症」，農村地區也要積極順應這一變化，結合新的目標任務，在過去良好經驗及辦法的基礎上，拿出更加有效、更有針對性的措施辦法，不斷築牢農村防疫屏障，確保實現農村地區疫情「壓峰」轉段、順利渡過流行期。

此外，農村地區也要著力提升農村醫療衛生服務保障和救治能力，提前做好防疫物資的儲備，加強老年人等重點人群健康監測，明確和暢通轉診「綠色通道」，最大可能降低重症率、病亡率，共同織就農村防疫安全網，才能讓廣大農民和返鄉人員安心健康過節。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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