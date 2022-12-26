搶不到普拿疼改搶其他藥？　指揮中心證實不排除「實名制」

我是廣告 請繼續往下閱讀
不只大量收購普拿疼 其他乙醯胺酚也被掃貨中國疫情升溫引發搶藥潮，再加上各國還有流感、呼吸道融合病毒等冬季呼吸道傳染性疾病流行，對於退燒藥物需求大增，而台灣也有許多藥局表示，普拿疼被大量搶購，民眾有搶藥送中國的情形發生。
日前，指揮中心證實，國內確實有大量收購普拿疼的狀況，並呼籲民眾因依需求適量購買藥物，勿大量轉寄國外。然而22日指揮中心王必勝表示，原本國內只有普拿疼有缺貨的情形，現在大量收購的情況已經擴及到其他非普拿疼的乙醯胺酚藥物。
管制措施擬定方向分2階段 不排除實名制普拿疼主要成分為乙醯胺酚（Acetaminophen），相同成分的藥品國內還有幾十個廠牌可供民眾購買。然而現在其他廠牌也出現大量收購的情況，指揮官王必勝透露，未來將考慮進行管制措施，目前預計管制將會朝兩階段擬定。
指揮官王必勝指出，第一階段是所謂的「啟動管制」，可能會先以勸說的方式，希望藥局能夠用限量購買的方式，去防止大量收購的情形，以非強制性的作為去進行，但如果情況非常嚴重，會再進一步考慮用暫時性的實名制，來做相關的管制。
國內乙醯胺酚藥不足？ 王必勝回應而日前指揮中心表示，國內乙醯胺酚的庫存量為5400萬顆，以疫情前（108年）之健保月平均用量推估，還有大約2.7個月的健保用量，國內國產藥物充足，暫無短缺。但現在不只普拿疼，其他藥廠的乙醯胺酚藥物也被大量收購，民眾就擔心現在國內藥物是不是已經不足了？
對此，指揮官王必勝提到，目前存量仍是足夠的，乙醯胺酚藥物管制是為了防患未然，預先擬定一些相關措施，至於民眾大量轉寄中國的部分，中國海關總署也有相關規定，未來衛福部對於乙醯胺酚藥物大量收購的問題，也會盡快進行管制措施的相關討論。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56314
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw