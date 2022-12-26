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青光眼保護視神經防傷害　中醫推「穴位按摩法」跟著做

青光眼保護視神經防傷害　中醫推「穴位按摩法」跟著做
青光眼保護視神經防傷害　中醫推「穴位按摩法」跟著做

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】「醫師，我最近看東西變得有些模糊，白天時眼角餘光的範圍較暗，晚上看光源周圍會出現彩虹色光圈」、「我眼睛常紅紅的，別人看起來很混濁，最近突然眼睛疼痛和頭痛想吐」，醫師提醒有以上這些症狀時，就要自我警惕是否為青光眼。

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高風險族群　小心青光眼

青光眼在導致視力喪失的疾病中排名全球第二，僅次於白內障。成年人中約每五十人就有一人的視力會受到此疾病威脅。易罹患青光眼的高危險族群包括：青光眼家族史、糖尿病、高血壓、60歲以上年長者、高度近視、遠視、自體免疫疾病及心血管疾病患者，長時間維持同一個姿勢不動的低頭族也須留意。

針灸降眼壓　保護視神經

臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫科醫師魏任宣指出，中醫針灸降眼壓手段已成為中醫或中西醫結合防治青光眼的重要環節。針灸治療青光眼的機轉可分為兩部分：其一，針灸可以降低眼壓，改善房水排出，並影響房水生成達到的治療效果。其二，針灸可調節眼底的微循環、改善視網膜血流量並減輕視網膜損害，達到保護視神經的效果。

此外，若搭配中藥調理，針對不同體質進行中醫辨證治療，效果益加。

中醫穴位按摩　眼周氣血循環

魏任宣醫師分享，按摩眼周的6個穴道，能放鬆眼周肌肉，促進氣血液循環，改善相關症狀。按摩方法如下：1.      每個穴位按摩10秒鐘，一次可輪流按3-5輪。2.穴位皆在眼眶外，注意別按壓到眼球。3. 用拇指指關節依序按壓：攢竹穴（眉頭內側邊緣凹陷處） →魚腰穴（瞳孔正上方眉毛中央處）→絲竹空穴（眉尾後的凹陷處）。4.用食指指腹依序按壓：睛明穴（內眼角斜上方凹陷處）→承泣穴（瞳孔正下方眼窩下緣中央）→瞳子髎穴（眼尾紋盡頭骨骼凹陷處）。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56221

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