創世基金會「照護e點靈」陪伴守護長照家庭

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許多人都和李太太遇到相似情況，家人突然因為意外或疾病倒下，生活無法自理，甚至臥床，出院返家後需要他人照顧，家人無所適從，不知道該怎麼辦。
創世基金會看見臥床者家庭的需要，特別於官網建置「照護e點靈」專區，內容包括「福利大聲公」、「照顧大補帖」、「植愛加油站」、「植愛留言板」等四大照顧者資訊站，期減輕照顧者負擔，幫助臥床者靜養。
・福利大聲公：
照顧者可在「福利大聲公」瞭解出院準備事項、申請身障證明、住宿式照顧補助、居家服務、輔具補助申請等各種福利資源。內容皆以圖文方式說明，讓臥床者家庭可一次看懂，福利不漏接。
・照顧大補帖：
創世護理師教導各種照顧小撇步，透過影片示範正確翻身擺位、替換尿布、原床泡澡之方法，以及照護傷口，並且可直接下載傷口照護尺，方便、簡單、易懂，幫助傷口復原。
・植愛加油站：
植愛加油站收錄植物人圓夢計畫、多感官之旅等，多篇溫馨小故事，給予照顧者心理支持，抒解壓力。
・植愛留言板：
照顧者有任何照顧問題，皆可至植愛留言板發問，創世社工、護理師，將協助解決問題，陪伴克服照顧難關。
照顧臥床者是條漫漫長路，創世基金會36年來，秉持「救一個植物人，等於救一個家庭」之理念，照顧植物人及其家庭。歡迎有照護需求之民眾，可多利用「照護e點靈」網站，創世基金會專業團隊陪伴您，照顧不孤單。
更多相關資訊請參考創世基金會《照護e點靈》網站
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