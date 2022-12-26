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477 萬起採雙動力供應，新世代 Range Rover Sport 展開預售！

▲ 477 萬起採雙動力供應，新世代 Range Rover Sport 展開預售！
▲ 477 萬起採雙動力供應，新世代 Range Rover Sport 展開預售！

2GameSome - 有車賞

Jaguar Land Rover Taiwan 台灣捷豹路虎宣佈 The New Range Rover Sport 起正式接單預售，將導入 D300 Dynamic SE 與 P400 Dynamic SE 雙車型，2023 年式預售價為新台幣 477 萬元起，敬邀所有品味人士洽詢全台授權經銷商。

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性能與奢華完美結合，成就完美奢華跑格

全新世代設計語彙勾勒出極具張力的 The New Range Rover Sport，車前全新設計的前保桿與 LED 頭燈採用橫向水平線條營造視覺張力；三條向後延伸經典車身線條勾勒流線外型，車側隱藏式手把、齊平搭接的車門與車窗，考量空氣力學所設計；貫穿車尾的亮黑色尾門飾條之中整合車型銘牌，結合全新的尾燈設計具備動態方向指示功能，賦予極具動態的性能氛圍。

車艙設計延續簡約設計美學重新鋪成現代奢華氛圍，駕駛導向設計於質感和操駕樂趣之間取得完美平衡。駕駛座採指揮官座姿配置，方向盤盤徑略為縮減，中控台與中央鞍座皆採斜面設計迎合駕駛就手操控，創造 The New Range Rover Sport 更多的操駕樂趣。全車座椅採溫莎皮革包覆，雙前座具備 20 向電動調整，後排可進行椅背調整功能，四座皆具備加熱功能，提供絕佳舒適駕乘體驗；13.7 吋全數位儀表與 13.1 吋中央曲面顯示螢幕搭載最新 Pivi Pro 資訊娛樂系統，清晰直覺提供車輛資訊搭配英國鑑賞級 MeridianTM 音響系統，形塑豪華舒適質感的專屬移動空間。

尖端科技全面搭載，成就絕佳操控

The New Range Rover Sport 提供 Ingenium 3.0L MHEV 6 缸渦輪增壓汽、柴油引擎雙動力可供選擇，前者具備 300PS 與 650Nm 最大動力輸出，後者則具備 400PS 與 550Nm 最大動力。

搭載 Land Rover 整合式底盤系統，全新的雙閥式單筒氣壓避震與 Adaptive Dynamic 主動動態反應系統透過監測路面回饋主動調整懸吊設定，提供車輛操駕時優異的行路穩定性；標配最新 Terrain ResponseR 2 進階全地形反應系統，提供多項地形與自動行車模式可供選擇，並可選配全新的進階 ATPC 全地形行進控制系統，使車主從容面對各種險惡地貌。The New Range Rover Sport 車身搭載全新的 MLA-FLEX 車體，混合金屬結構與尖端工程技術使車身剛性提升 50%，並通過 Euro NCAP 撞擊測試，獲得 5 星最高安全肯定；搭載多項主被動防護科技全面搭載，全方位守護行車安全。

正式預售，敬邀親臨品味鑑賞

The New Range Rover Sport 透過現代設計語彙重新打造更為流線、動感的絕美身形；車艙採駕駛導向設計，頂級材質鋪成現代奢華氛圍；豐沛動力與尖端底盤科技完美結合，創造令人驚豔的全地形絕佳操駕表現。The New Range Rover Sport 今（22）日起正式接單預售，導入 D300 Dynamic SE 與 P400 Dynamic SE 雙車型，2023 年式預售價為新台幣 477 萬元起，敬邀所有喜愛英倫跑格的品味人士洽詢全台授權經銷商。

The New Range Rover Sport

車型

2023 年式建議預售價

The New Range Rover Sport D300 Dynamic SE

477 萬元

The New Range Rover Sport P400 Dynamic SE

488 萬元

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