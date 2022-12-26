▲ 477 萬起採雙動力供應，新世代 Range Rover Sport 展開預售！

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全新世代設計語彙勾勒出極具張力的 The New Range Rover Sport，車前全新設計的前保桿與 LED 頭燈採用橫向水平線條營造視覺張力；三條向後延伸經典車身線條勾勒流線外型，車側隱藏式手把、齊平搭接的車門與車窗，考量空氣力學所設計；貫穿車尾的亮黑色尾門飾條之中整合車型銘牌，結合全新的尾燈設計具備動態方向指示功能，賦予極具動態的性能氛圍。
車艙設計延續簡約設計美學重新鋪成現代奢華氛圍，駕駛導向設計於質感和操駕樂趣之間取得完美平衡。駕駛座採指揮官座姿配置，方向盤盤徑略為縮減，中控台與中央鞍座皆採斜面設計迎合駕駛就手操控，創造 The New Range Rover Sport 更多的操駕樂趣。全車座椅採溫莎皮革包覆，雙前座具備 20 向電動調整，後排可進行椅背調整功能，四座皆具備加熱功能，提供絕佳舒適駕乘體驗；13.7 吋全數位儀表與 13.1 吋中央曲面顯示螢幕搭載最新 Pivi Pro 資訊娛樂系統，清晰直覺提供車輛資訊搭配英國鑑賞級 MeridianTM 音響系統，形塑豪華舒適質感的專屬移動空間。
尖端科技全面搭載，成就絕佳操控
The New Range Rover Sport 提供 Ingenium 3.0L MHEV 6 缸渦輪增壓汽、柴油引擎雙動力可供選擇，前者具備 300PS 與 650Nm 最大動力輸出，後者則具備 400PS 與 550Nm 最大動力。
搭載 Land Rover 整合式底盤系統，全新的雙閥式單筒氣壓避震與 Adaptive Dynamic 主動動態反應系統透過監測路面回饋主動調整懸吊設定，提供車輛操駕時優異的行路穩定性；標配最新 Terrain ResponseR 2 進階全地形反應系統，提供多項地形與自動行車模式可供選擇，並可選配全新的進階 ATPC 全地形行進控制系統，使車主從容面對各種險惡地貌。The New Range Rover Sport 車身搭載全新的 MLA-FLEX 車體，混合金屬結構與尖端工程技術使車身剛性提升 50%，並通過 Euro NCAP 撞擊測試，獲得 5 星最高安全肯定；搭載多項主被動防護科技全面搭載，全方位守護行車安全。
正式預售，敬邀親臨品味鑑賞
The New Range Rover Sport 透過現代設計語彙重新打造更為流線、動感的絕美身形；車艙採駕駛導向設計，頂級材質鋪成現代奢華氛圍；豐沛動力與尖端底盤科技完美結合，創造令人驚豔的全地形絕佳操駕表現。The New Range Rover Sport 今（22）日起正式接單預售，導入 D300 Dynamic SE 與 P400 Dynamic SE 雙車型，2023 年式預售價為新台幣 477 萬元起，敬邀所有喜愛英倫跑格的品味人士洽詢全台授權經銷商。
|The New Range Rover Sport
|車型
|2023 年式建議預售價
|The New Range Rover Sport D300 Dynamic SE
|477 萬元
|The New Range Rover Sport P400 Dynamic SE
|488 萬元