響應政府推動「失智友善環境」南山人壽全方位服務成就大眾健康靠山

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照顧全臺30萬家庭 全方位服務成就大眾健康靠山
全球失智人口快速增加，根據世界衛生組織（WHO）指出，2030 年的全球失智人數將突破7,500萬人。在台灣，2022年的失智症人口預估將突破30萬 ，9成以上屬於高齡長者。一旦腦部病變引起認知功能障礙，將對失智症家庭造成生活上的巨大衝擊，失智患者與家庭照護者都需要更多社會支持與協助。
台灣邁入「超高齡社會」的時間點迫在眼前，關懷失智症照護是企業社會責任不可忽視的一環，南山人壽致力實踐「SDGs聯合國永續發展目標」，領先壽險業推動全方位保險賦能服務，長照險更為國內市佔名列前茅，已累計照顧全臺近30萬個家庭。
此外，響應政府「失智友善臺灣」目標，南山人壽發起產業串聯、識能提升，投入長照服務整合及失智友善環境，「南得有你相伴 憶起守護失智家庭」更勇奪《2022遠見CSR暨ESG企業社會責任獎》。在台灣面臨人口急遽老化的時刻，南山人壽不斷推動失智友善計畫，成為大眾健康靠山。
發佈臺灣銀髮長照白皮書 6大面向打造樂齡生活
「台灣平均壽命81.3年，然而平均不健康餘命高達8年，失能、臥床、慢性病纏身，導致照護需求孔亟，企業面對人口高齡化，更應該提早因應準備！」
為了強化高齡化社會的健康環境，協助產官學提前佈局，南山人壽攜手工研院發表「臺灣銀髮長照白皮書」，更進一步集結產業力量扮演資源整合的角色，打造「長照服務地圖2.0」，共開發11條路線，26家合作夥伴，提供30項服務方案，從健康促進做起，延長國人健康壽命的時間。幫助保戶擁有兼具品質與尊嚴的樂齡生活。
根據「臺灣銀髮長照白皮書」，高齡者的樂齡生活應滿足健康養生、生活支援、社會參與三大需求層面。如維持運動習慣及肌力訓練、增加大腦反應降低失智風險等。南山人壽與ReMark合作推出「BAM活力洋溢App」，透過計算運動步數、睡眠時數及動態卡路里等指標，讓保戶輕鬆完成健康管理。
南山人壽攜手工研院發布台灣長照產業白皮書，宣布串聯產業打造長照服務圈。(圖/南山人壽)
1.2萬同仁完成失智友善課程 深化失智識能教育
「台灣社會需要更多失智友善力量，在南山人壽來說，必須從職場文化做起，讓同仁們瞭解什麼是失智症，透過推動失智症的正確識能與友善觀念，幫助整體社會建立『失智友善』的氛圍！」
在可預見的未來，失智預防及照護將是國人關注的健康議題，南山人壽不只推出多元長照商品與服務，也積極建構友善失智家庭的職場文化，迄今已累計500位客服、1.2萬名同仁完成失智友善訓練課程，由內而外，建立失智友善社會的進步力量。
影視文化是影響大眾認知的重要媒介，南山人壽為推廣失智症認知，贊助財團法人天主教失智老人社會福利基金會拍攝《有你相伴的旅程》，透過全台影展活動吸引逾6,700人次觀影，讓觀眾瞭解失智疾病與長照家庭的真實面貌。無論企業內、外皆持續深化失智友善的教育工作。
南山人壽攜手天主教失智老人基金會舉辦《有你相伴的旅程》電影首映會，倡議失智關懷。
攜手全臺210家醫療院所 服務逾2萬人次失智家庭
南山人壽與合作醫院舉辦「憶起幸福」失智家庭關懷活動。(圖/南山人壽)
台灣目前主要的長照模式可分為居家式、社區式、機構式三種型態，無論是何種照護方式，在地化的照護網路都是最重要的基礎建設。南山人壽不只給予保戶經濟層面的支援，更預計連結將全臺25家分公司、308個通訊處打造為失智友善據點，主動加入各地醫院與照護網絡，扮演社區最佳的守望相助隊。
為減少失智家庭重擔，南山人壽與全臺210家醫院合作「南山慈善基金醫療關懷計畫」，長期投入義工人力協助進行門診就醫、日照中心課程及喘息活動，累計幫助超過21,000名失智病患與家屬人次。未來將持續發揮保險專業，建構台灣失智友善的樂齡環境，並實踐企業永續目標，扮演國人健康的最強後盾。
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