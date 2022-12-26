有其父必有其子？青少年「吸電子煙率持續上升」原因竟是效仿父母

我是廣告 請繼續往下閱讀
愛爾蘭研究：父母抽煙對孩子影響巨大根據外媒Health Day報導，愛爾蘭的一項大型研究發現，青少年抽煙的機率在五年內急劇上升，無論男孩、女孩，都有上升趨勢。相較於父母不吸煙的青少年而言，父母有吸煙習慣的青少年，抽電子煙的機率高出55%，抽傳統香煙的機率高出51%。
研究人員分析了愛爾蘭超過一萬名17至18歲的青少年，數據表明從2014至2019年期間，青少年開始嘗試電子煙的比例，從最初的23%急劇上升至39%。在這些吸電子煙的青少年人群中，大約有66%的人表示，他們這樣做是出於好奇；大約29%的人表示，受朋友影響而開始嘗試電子煙；僅有 3%的青少年表示他們爲了戒除傳統香煙而抽電子煙。
歐洲呼吸學會（European Respiratory Society，簡稱ERS）煙草控制委員會主席格里格博士（Dr. Jonathan Grigg）直言，「這項發現令人擔憂，不僅是愛爾蘭的青少年，對世界各地的家庭也是如此」。
▲ 電子煙對人體並非全無危害。（示意圖／Pixabay）
電子煙並非全無危害 專家呼籲青少年勿輕易嘗試「目前已知的一點是，有吸煙父母的孩子，在長大後更有可能吸煙，父母的生活習慣對孩子影響巨大，我們都知道尼古丁成癮的壞處，即使是電子煙也並非完全無害，電子煙會傷害肺部、血管和大腦」，格里格博士補充道。
父母和朋友，是青少年嘗試電子煙的決定性因素，也是我們可以嘗試改變的因素。父母應以身作則、立下好榜樣，同時監督孩子的行爲，關注孩子交友圈，避免孩子對香煙產生成癮症狀、無法自拔。
延伸閱讀
重量、組數少一半 為何仍有「肌肥大」效果？ 研究：關鍵在「這訓練」！
肝癌機率多6倍 百萬糖友忽略C肝風險？ 醫：及早「清零」遠離併發症