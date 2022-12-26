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美白迷思大解析！ FDA警告：市售「美白霜」暗藏危機　重金屬成分恐危及健康

美白迷思大解析！ FDA警告：市售「美白霜」暗藏危機　重金屬成分恐危及健康
美白迷思大解析！ FDA警告：市售「美白霜」暗藏危機　重金屬成分恐危及健康

每日健康-每日都做得到的健康

不少愛美的女生，家中梳妝臺上一定常備各式各樣的瓶瓶罐罐。除了在家使用的保養品，外出的艷陽同樣令人望而生畏，不少人在外出時會塗抹防曬霜，而近年來一款被稱爲「美白霜」的產品橫空出世，瞬間橫掃市場。某些市售美白霜含有防曬成分，因此也被推廣為「可以代替防曬」、「快速美白」，引起女性消費者追捧。

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▲ 某些美白霜含有防曬成分，標榜可「快速美白」。（示意圖／Pixabay）

根據外媒Health Day報導，皮膚科醫師提醒，市售琳瑯滿目、標榜有美白作用的產品，塗抹在皮膚上不一定安全，消費者受促購買前仔細閲讀產品成分表，睜大眼睛選購塗抹在皮膚上的產品。

 

美白肌膚從源頭下手

皮膚變黑、出現黑斑，主要與黑色素形成有關。想要擁有白皙透亮肌膚，應該從源頭下手，抑制黑色素形成、防止黑斑、雀斑。美白霜等皮膚美白產品，最初的作用是使膚色均勻，但後來有些商家誇大其詞，將美白霜標榜為可以治療膚色不均、痘痘、老人斑、雀斑等皮膚問題。

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▲ 看似神奇的美白成分，其實就是重金屬。（示意圖／Pixabay）

FDA警告皮膚美白霜暗藏危機

美國食品和藥物管理局（Food and Drug Administration，簡稱FDA）警告說，看似神奇的美白成分，其實就是重金屬。市面上某些美白產品含有潛在的有害成分，例如對苯二酚（Hydroquinone）或汞（Mercury），可能對消費者構成危險。使用含有對苯二酚產品的人，身體會出現皮疹、面部腫脹和皮膚變色等等副作用。汞含有劇毒，透過皮膚吸收會損害神經、消化和免疫系統，更可能傷害肺、腎、皮膚、眼睛等器官。

FDA強調，含有對苯二酚的美白產品，並未獲准在櫃檯銷售。消費者在購買前應仔細查看產品標籤，避免使用含有對苯二酚或汞的產品，包括氯化亞汞（Mercurous Chloride）、甘汞（Calomel）、Mercuric、Mercurio或Hg。 FDA也提醒消費者，通過正規渠道購買保養品，避免購買帶有手工標簽、非英語標簽或無標簽的產品。

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