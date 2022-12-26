▲ 保時捷智利 eFuels 合成燃料示範工廠正式落成啟用

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保時捷研究與發展執行董事會成員 Michael Steiner 補充道：「eFuels 的發展潛力無窮。包括未來數十年內上路的車輛，全球共有超過 13 億部内燃引擎車輛，而eFuels 為所有車主提供可達成近乎碳中和的額外選項。作為高性能、高效率引擎的汽車製造商，保時捷在燃料領域已累積廣泛的專業知識。」
eFuel計劃將於前導階段間每年生產約 13萬公升的合成燃料。第一批合成燃料將用於保時捷Mobil 1 Supercup和保時捷體驗中心的燈塔計畫。前導階段結束後，保時捷於智利生產的合成燃料預計在2024年達到每年 5,500萬公升的生產規模， 更希望於兩年後達到每年5.5 億公升的產出。
智利南部的氣候為生產 eFuels提供了理想的環境條件。這個地區每年約有 270 天都在吹風，風力渦輪機得以滿載運轉。蓬塔阿雷納斯鄰近麥哲倫海峽，當地生產的合成燃料 eFuel 也可以如傳統燃料一般從卡博內格羅港（ port of Cabo Negro）透過現有的基礎設施配送載運至世界各地。
保時捷價值鏈致力於2030 年達成碳中和資產負債表的總體目標，其中包括未來純電動車型在整體使用周期內達成碳中和。使用合成燃料驅動電動車輛也是保時捷持續發展的戰略之一。保時捷迄今已投資超過一億美元於開發和生產 eFuels，並於 2022 年 4 月投入7,500 萬美元挹注 HIF Global LLC 控股公司，該公司規劃未來於智利、美國和澳洲建立和營運 eFuel 工廠。