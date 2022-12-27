金高老酒更醇厚關鍵曝！導演吳念真揭密「老酒熟成倉」
近年來熟成工藝當道，一提到「熟成」就會讓人想到被時間賦予更豐富、醇美的風味，儼然就是美味的代名詞，像是熟成牛排、熟成紅茶等皆受到許多人的喜愛，除了這些，你知道高粱酒也有「熟成」嗎？金門高粱酒代理商黑松公司更為此特別打造獨一無二的「老酒熟成倉」，並透過計劃性儲酒推出 58金高千日醇，不但廣受酒迷好評，回購率更是近九成！
生活中心/綜合報導
然而，不少人喝過之後都在納悶，究竟是什麼差別，讓58金高千日醇老酒喝起來就是比自家存放的高粱酒更加醇厚？身為鐵粉的名導吳念真就揭秘，關鍵就在這個「老酒熟成倉」！首先，老酒熟成倉中全時監控溫溼度，避免環境影響而過度失酒或酒精流失導致酒體發酸影響風味，這也是自行存酒陳放時最容易遇到的困擾！再者，其特有的微厭氧環境使得陳化效果更好，讓千日醇老酒香氣就是特別醇厚，一開瓶陳年糧香即撲鼻而來，口感醇厚、溫順，尾韻香氣綿延不絕。此外，自行存酒不免有酒標受潮甚至遺失的狀況，但這在老酒熟成倉中的仔細照顧下決不會發生，長年陳放仍能完整保留，許多老酒迷在看到保存完整的酒標時都大讚用心。
吳念真導演更分享「參觀完老酒熟成倉後，覺得品牌真的很用心，每一個細節都做得足足的，在這樣細心看顧下，千日醇不只是老酒，更是好的老酒，喝起來就是更醇順、更香，很滿足！」而這款吳念真導演認證的好的老酒 58 金高千日醇，目前市面上已有陳放5~7年以上的高年份老酒酒款，先前一推出即秒殺的千日醇10年老酒特仕版甚至已陳放超過10年，每個年份各具風味特色，一口喝下就能感受到百轉千迴的口感層次與醇順陳香。這就是經過「老酒熟成倉」陳年的58 金高千日醇老酒的獨特魅力，也讓網友大嘆「難怪同樣放 3 年，千日醇真的比較香！」、「以後直接買就好，不自己存酒了，而且存同樣時間，千日醇更好喝！」
即將迎接嶄新一年又逢年節將至，不妨挑瓶好的老酒與家人朋友小聚吧！ 58金高千日醇即是為好的老酒首選，且其喝一瓶少一瓶的珍稀性與瓶中持續醇化特色，增值潛力備受市場看好，迎新或年節送禮更顯心意與品味獨到。58金高千日醇老酒於全台各地酒類專賣店、家樂福、大潤發、愛買、全聯、7-11超商、全家便利商店FamiPort、萊爾富皆有販售(售價與庫存依各通路為準)，好的老酒，等你來品味！