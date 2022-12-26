農民「脊椎退化性疾病」嚴重恐影響大小便　奇美成立跨領域照護團隊

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脊椎退化下肢疼痛無力 嚴重恐影響小便功能柳營奇美醫院副院長、神經外科教授張進宏表示，脊椎退化性疾病是指椎間盤、脊椎關節、韌帶和脊椎骨頭逐漸磨損所造成的疾病，多發生於年紀大或從事粗重工作的族群。常見的脊椎退化性變化包括：骨刺、椎間盤突出、關節軟骨流失、支撐脊椎的韌帶增厚造成脊椎狹窄，這些變化最終會對脊髓和神經造成壓力，導致各種症狀產生，包括下肢的疼痛、痠麻、無力、跛行等，嚴重時可能影響大小便功能的異常。
神經內科檢查治療 確認病因對症下藥民眾若出現症狀，可在神經外科門診接受完整的神經學檢查，進一步確認病況，並根據不同的脊椎退化性問題提供適當的治療。
若病人無明顯肌肉無力或大小便功能異常，可以先給予藥物及保守治療，衛教護理師可教導正確的姿勢，動作及肌力的訓練，避免症狀持續惡化；復健科則可以提供熱敷、電療、頸椎、腰椎牽引及徒手治療，也可利用中醫針灸治療來減緩疼痛，若是仍沒有獲得疼痛改善，可以接受高頻熱凝神經阻斷治療，來緩解不適症狀。
奇美未來將引進高階手術儀器 提升安全性及療效若經保守治療仍無法改善症狀，或病人有明顯肌肉無力或大小便功能異常等神經學異常症狀，則建議進行外科手術治療，如顯微椎間盤切除手術、椎弓切除減壓、骨融合及後固定手術、腰椎微創手術、內視鏡椎間盤切除手術及人工椎間盤置換手術等。
張進宏副院長表示，柳營奇美醫院將成立神經脊椎中心，除現在整合照護團隊，後續也會引進新的手術技術及儀器，如脊椎手術導航及手術機器人等，來提高手術的安全性及治療效果，提供溪北地區民眾最安全、優質的醫療照護。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56224
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