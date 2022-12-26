職能和物理治療在巴金森氏症復建的分工與合作

我是廣告 請繼續往下閱讀
預防跌倒 復健越早開始越好巴金森氏症跌倒的發生率為50%，雖及早復健可以降低跌倒發生率，但多數還是像吳阿嬤和劉爺爺一樣，等到跌倒才會至復健科就診，但其實復健越早進行越好。
關於跌倒預防，在同一間治療所工作的楊昀霖職能治療師和鄭之妍物理治療師表示，職能治療和物理治療對典型和非典型巴金森氏症都可以提供促進策略予以改善，他們可依條件和需求選擇健保或自費。然而職能和物理治療在巴金森氏症的復健上有何不同?
圖二：在針對帕友動作僵硬時，職能治療師著重於日常生活的練習，物理治療師則是在能力的促進
職能治療側重於日常生活的練習職能治療師會根據個案無法順利完成某項任務所缺少的能力，結合選擇適合的輔具和調整環境，設定階段性目標，規劃循序漸進的訓練策略，協助病患恢復最大量的日常活動，例如：起床、狹小空間的起立或轉身、上廁所、空間環境的明暗、行走的空間。
楊職能治療師表示，巴金森氏症者常因不專心或同時做兩件事分心跌倒，因此職能治療會將原本自動化的動作拆解成更簡單的步驟，讓病患重新串聯、練習並加以記憶，給予「內在提示」重建自動化的路徑，或者設計動作-認知雙重任務訓練。以吳阿嬤為例，他提供的促進策略為：
1.專心邁開動作與腳步
2.練習跨步與轉彎技巧
3.練習生活任務例如邊走邊拿東西
4.轉身蹲下檢東西
物理治療則是著眼能力的促進物理治療會從個案姿勢、肌力、平衡、行動能力、轉移位能力、連續動作表現等整體的狀態去做評估，再透過運動、儀器、徒手治療、功能訓練與科技輔具來預防及改善個案的動作障礙，並藉由矯正姿勢或減輕疼痛來改善損傷。
鄭之妍物理治療師擁有LSVT BIG®( Lee Silvermann Voice Treatment-BIG therapy )證照，這是專為巴金森氏症設計的動作訓練治療，強調「動作要做大」的治療原則，以增加動作品質。因此，鄭治療師指導個案進行平衡、關節活動度、肌力、和步態訓練時，一定會要求個案平時要自我提醒動作策略要大、重心轉移要做出來，站起來時重心要做到位，這樣才可以降低跌倒的風險。
劉爺爺同樣是因為跌倒才想到要尋求物理治療，鄭物理治療師安排的策略為：
1.動作放大訓練
2.核心穩定訓練
3.動態平衡訓練
4.步態訓練
無論是職能和物理治療，巴金森氏症者只要經過專業的指導練習，一至三個月行走能力就能有明顯的進步，漸少跌倒的發生率。循序漸進的行走訓練策略簡言之為跨步技巧、平地行走、大轉彎、馬路行走，每次練習時間為每周2-4次，每次一小時，加上回家每日自主訓練15-20分鐘。
圖三：在針對帕友手部僵硬時，職能治療師會使用輔具結合訓練的方式，物理治療師則先從整體狀態評估主因後再規劃訓練方案
巴金森氏症的手部僵直 復健和物理如何處理舉例來說，職能治療師面對巴金森氏症者因手部出現無力、震顫或僵直，影響自主用餐時，經評估後，會運用用餐輔具結合訓練，增進其自主用餐能力，例如，加大湯匙的握柄讓他比較好拿，讓手指可以不要那麼費力。
物理治療則會比較著重於從患者的呼吸、神經、骨骼系統、肌耐力等身體的狀況去評估為何無法自主用餐? 有沒有可能問題是出於肩胛骨支撐力不夠?或是因為他肌肉太僵硬，東西無法順利到嘴邊?抑或是動作太小，要舀很久?震顫太嚴重，影響其動作的順暢度。確定問題之後，物理治療師就會根據個別狀況規劃訓練。
鄭物理治療師補充，雖然我和楊職能治療師平常負責不同的個案，但因為在同處工作，可經常就個案的狀況，很快地進行溝通，汲取彼此專業上的觀點，提出整合職能和物理治療、難易度合理的促進策略，這樣的分工和合作有助於讓復健更為完善，這同時也是自費復建的優點之一。
巴金森氏症者復健評估最好有無藥效都做楊職能治療師特別指出，巴金森氏症者有無藥效動作差異大，其復健最理想的狀態是沒有藥效時也可以來做訓練，或者做評估，患者的狀況評估若能兼具有藥效和無藥效時，可以提供更完整的資料，治療師亦可提供更多的協助。若無藥效狀態出門真的有困難，家屬至少可以協助拍攝患者在家中覺得動作困難的狀態
運動不可少 多樣勝於單一運動已被證實能改善巴金森病患者動作表現及走路平衡的非藥物治療。哪一種運動對巴金森氏症者最有效?
兩位治療師異口同聲表示，多樣勝於單一，鼓勵病友做各式各樣的運動，最好含括肌力、平衡協調、柔軟度、有氧、雙重作業情境作訓練，以促進平衡、肌耐力、動作控制、認知等不同的功能，太極、散步、跳舞、騎單車都是不錯的方式。
文章來源：瑞金抗齡照護研究教育基金會
（訪談/楊昀霖 職能治療師、鄭之妍 物理治療師 整理/郭慈明）
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56236
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw