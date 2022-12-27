手術成功更要復原良好！　北醫推行ERAS縮短住院天數

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不讓疫情影響病人照護 ERAS縮短住院天數北醫附設醫院王偉副院長指出，北醫附設醫院於105年11月起推行ERAS，不僅病人術後住院天數縮短，非計畫重返手術室及出院後三日內再急診等指標也顯著下降。
COVID-19疫情期間，原本ERAS措施未落實執行、手術排程調整，可能造成診斷與治療延後，根據國外文獻顯示，疫情期間癌症診斷與治療有延後的情形，導致死亡率有上升趨勢。
此次受邀演講的Prof. Hans及Dr. How一致認為，制定COVID-19確診病人之ERAS照護指引，透過實證為基礎的照護介入，加上資訊智能輔助，可以有效維持低手術併發症，確保病人安全及醫療品質，同時舒緩原本累積應執行的手數量，對於未來其他可能大規模流行的新興傳染病，醫院可借此經驗，強化組織韌性與因應能力。
ERAS運用至病態性肥胖 降低死亡風險北醫附設醫院也將ERAS運用在病態性肥胖病人。北醫附設醫院體重管理中心徐偉峻主任表示，透過資料庫分析，病態性肥胖病人減重手術導入ERAS後，相關併發症發生率維持0.3%、出院後三日重返急診維持0.6%、30天死亡率0%，皆優於國際標準，因此在以病人為中心的照顧理念下，ERAS能有效降低手術併發症和死亡的風險。
讓數據說話 作為醫病共享決策參考此外，北醫附設醫院麻醉科廖璽文醫師運用院內BI視覺化儀表板，將ERAS推行與全院手術監測指標，如術前抗生素使用及術中多模式止痛、止吐等麻醉相關項目交叉分析，發現術前抗生素使用與術後併發症有顯著相關。
另透過精準麻醉和快速恢復藥物使用，可讓病人在術後更快速、安全的恢復意識與肌力，減少術後產生過高的嘔吐併發症，可作為術前麻醉諮詢及醫病共享決策的參考，以協助降低病人術前的焦慮。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56246
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