達文西手術也能用在耳鼻喉科？　醫師曝有「這些」運用

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咽喉區關係到發聲、吞嚥 耳鼻喉傳統手術恐影響功能耳鼻喉科傳統手術其實有許多限制、影響，特別是口腔、咽喉區域關係到吞嚥、發聲功能，傳統手術可能會對其功能造成影響。嘉義長庚醫院耳鼻喉科系主任徐正明提到，傳統的全喉切除術是晚期咽喉癌的其中一種治療方式，但術後病患沒辦法發聲，需要使用人工的發聲器。
而像咽喉癌發生在舌根、扁桃腺到下咽部，位置比較深，嘴巴張開不一定看得見，徐正明醫師指出，從脖子切開進行手術是傳統手術方式之一，其實這樣會造成病人神經肌肉的破壞，對術後的外觀及吞嚥功能有很大的影響。
徐正明醫師也分享到，有個病患發現頸部腫塊，經檢查發現可能扁桃腺癌轉移到頸部，需要進行手術切除，但他嘴巴張不開，外院認為必須把下頷骨切開才能進行手術，但徐醫師使用達文西手術，不需要切開下頷骨，傷口不明顯，恢復時間也較快，術後病患即使脫下口罩後也不會覺得不好意思。
▲嘉義長庚醫院耳鼻喉科系主任徐正明醫師
耳鼻喉空間小手術受限多 但「它」可突破並避免破相而談到盛行的睡眠呼吸中止症，如果沒有治療，可能會進一步產生癌症、心血管疾病。睡眠呼吸中止症可以經由手術改善下垂、阻塞的組織，幫助暢通呼吸道，但耳鼻喉空間狹小，手術視野以及操作空間都因此受到影響。
手術時為了有更好的視野，以及手術操作空間，可能需切開整個部位，又深又長的傷口，需要更長的復原時間，留下的疤痕也破壞了病人的面容。林口長庚醫院耳鼻喉科主任李立昂醫師提到，即使是經口手術，外觀不會留下傷口，但如果病人嘴巴打開幅度不夠大，傳統的手術方式也會有困難。
李立昂醫師指出，這時候達文西手術就有它的好處，因為不需要太大的空間，又有內視鏡可以放大手術視野，機械手臂又可以自由的在口腔裡轉彎，能處理到很多不容易處理的區域。
▲林口長庚醫院耳鼻喉科主任李立昂醫師
耳鼻喉疾病各不同 應了解術後影響與醫師討論耳鼻喉科疾病有許多，不同疾病有不同的治療方式，如果需要進行手術治療，病人也不需要太過害怕。李立昂醫師提醒民眾，術前應先了解術後併發症，根據不同的疾病需求，和醫師討論後再決定治療方式，像呼吸中止症病因有許多，需要不同的治療方式，若需要手術治療，挑選適當的工具也能有更好的成效。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56297
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