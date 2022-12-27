化療不再單打獨鬥　組合雞尾酒式化療接力治療胰臟癌

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「癌王」不易篩檢或預防 腸胃道不適症狀難察覺胰臟位於後腹腔，平常透過Ｘ光或超音波等都不容易檢測到胰臟的狀況，姜乃榕醫師指出，等到患者出現長期消化不良、腹痛、背痛等不適狀況就醫，通常大部分是晚期且無法開刀。這些症狀容易很被忽略，若出現黃疸、茶色尿、體重減輕等症狀，就一定要去就醫做進一步檢查。
胰臟癌目前並沒有非常明確的致病原因，以前多發生在60歲以上的長者，但目前胰臟癌也有年輕化趨勢，姜乃榕醫師分享臨床觀察經驗，若有家族癌症病史，如：卵巢癌、乳癌、攝護腺癌；反覆胰臟炎、或50到60歲左右患者有新發生的糖尿病，以及罹患肥胖症或既有的糖尿病但血糖控制不佳，且平時有飲酒習慣的民眾，都要特別留心身體警訊。
晚期胰臟癌以化療為主 複方組合療效更佳根據數據顯示，有六到七成的胰臟癌患者，在確診時已發生轉移、無法開刀，必須以全身性化療作為主要治療方式，但若為局部晚期還可搭配放療，目前僅少數患者在經過腫瘤基因檢測後，可適用標靶或免疫治療。
現行的化療以兩種或以上的藥物組合形式為主，相較單一化療治療效果更佳1，姜乃榕醫師說明，台灣主要有三種化療組合，如國際常見的二合一、四合一組合，或台灣自行研發的四合一組合。前兩者已有健保給付，且二合一組合單次療程可於門診進行，約1至2小時便可完成，不需住院，患者平均一周施打一次(一個月施打三次)；施打四合一藥物的患者，雖整體存活期可能較長，但單次療程需住院三天兩夜，患者可能面臨排不到床位的情況，如此恐導致治療時程延誤、甚至影響成效。而台灣自行研發的四合一藥物，施打一次約2至3小時，返家後需每日服用口服藥，整體療程約兩周；醫師說明，口服藥雖較便利，但對於腸胃道吸收功能不佳或口服藥物有困難的患者較不適用。
針對藥物副作用，使用較多藥物的組合如四合一化療，雖可能有較好的療效，但同時副作用通常也會較為強烈。姜乃榕醫師強調，副作用的發生率及嚴重程度因人而異，且通常無法事先預測。事實上，現有的三種第一線的化療組合成效都不錯，通常醫師會依患者的年紀、病情、對副作用在意程度、是否可接受較長的輸注時間、或想要在門診完成療程等考量，與患者討論後選擇合適的化療組合，且施打劑量及頻率也會依照患者的情況做適當的調整。
此外，姜乃榕醫也表示，晚期胰臟癌的治療目的除了延長生存期，保有生活品質也是醫病間主要的共識，醫師在治療中會先改善患者的不適症狀，如疼痛控制、引流膽汁緩解膽道阻塞所引起的黃疸，再進一步評估造血及肝腎功能等，最後選擇最適合的化療藥物。
胰臟癌組合化療延長患者生存期 還有機會縮小腫瘤開刀組合化療藥物的療效已可將原本半年左右的平均存活期拉長至一年以上，二線化療藥物也越來越進步，可接續在一線化學藥物失敗後繼續治療。姜乃榕醫師門診中也遇過原本無法開刀的患者，使用組合化療後腫瘤明顯縮小，進而可以手術移除殘餘腫瘤。
姜乃榕醫師呼籲，患者應該多給自己一次機會、不要放棄「胰」線希望，現在大部分化療藥物都有健保給付，可減輕治療的經濟負擔，同時也有越來越多新藥正在發展中及有臨床試驗可以參與，患者應與醫師討論後積極治療、共同一起努力有品質地延長存活時間。
廣編ONC-TW-2200106
參考資料
1.台灣癌症防治網-認識胰臟癌
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56240
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