【試駕】開過Combi 2.0還是Skoda Octavia RS最好玩

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要在150萬左右級距買到配備滿、空間大又有動力與操控的車款，就現今來看可說少之又少，Skoda Octavia RS就是少數中的車款，如今不論是Octavia愛好者或追求性能的消費者，終於等到全新世代的Octavia RS。在此之前我們已經試駕過新世代Octavia，而且當時還是頂規車型Octavia Combi 2.0，豐富的配備加上吸睛的外型和190hp馬力，整體表現很難讓人不喜愛，但人是善變的，遇上更好的總是會變心，至少我是，因為日前試駕了Octavia RS。
Octavia RS搭載的是EA888 EVO4引擎，該具引擎在集團已廣泛使用，雖和Octavia Combi同為2.0升渦輪引擎，但在調校後輸出擁有245hp/37.8kgm最大動力，此規格有著和Golf GTI相同的水準，因此在試駕前和上一代的經驗都讓人相當期待。上路後踩下油門即能感受有一股強勁的能量蓄勢待發，這和Octavia Combi 2.0有著截然不同的氣勢，接著進一步對油門施壓，稍待七速自手排變速箱完成銜接後，推力更強的力道就會立馬讓車輛快速往前疾駛。
然而這只是熱車而已，因為Octavia RS有提供運動與個人化等模式，在此模式下可以進一步感受到將245hp最大馬力能量釋放所帶來的勁道。除了給予更猛烈的推力和更直接的輸出反應，排氣聲浪也變得稍加響亮，在此氛圍鼓吹下很難不加深油門深度，而直線路底很快的就已來到眼前，煞車，轉方向盤，Octavia RS很輕鬆的就劃過彎角朝出彎點駛去。
在運動化模式下除動力輸出反應更加積極外，所搭載能降低15mm車高的運動化懸吊，其作動回饋也會變得稍加硬朗，但別擔心其感受並不會影響旅行車應有的乘坐舒適性，熱血買家也別因此就認為無法盡情操駕，既然為性能車型，Skoda自當會調校出符合身分的設定。Octavia RS於彎中重心轉移與側傾不像Golf GTI般狠狠抑制，而是以較為自然的反應呈現，但同樣能給予駕駛十足信心。不僅如此Octavia RS也配備漸進式轉向系統與VAQ限滑差速器，在這兩大系統助益下，Octavia RS於彎中能依方向盤轉動角度，精準穩定的朝駕駛預定路線前進。
Octavia RS既為車系頂規且又是性能車型，因此在外觀方面要與眾不同且讓消費者有感，相較於其它車型Octavia RS不僅於水箱護罩、後視鏡、窗框、廠徽等處採黑化處理，亦有RS專屬下氣壩、LED霧燈、19吋Altair輪圈、RS紅色卡鉗、尾翼、RS後下擾流、跑車式尾管、RS銘牌等，散發出頗具獨特樣貌及內行人和看熱鬧的都能一眼辨識的運動氣勢。
座艙方面Octavia RS在基於10.25吋數位儀表與10吋中控螢幕下則有著專屬配置，其中RS跑車座椅不僅能在激烈操駕提供包覆，搭配麂皮儀表平台和碳纖維飾板一同營造出濃厚的性能氛圍，除此之外還透過RS專屬方向盤及扶手等處輔以紅色縫線進一步強化視覺效果。在創造性能Octavia RS也配備無線Apple CarPlay/Android Auto、無線充電、ACC主動式定速跟車、車道維持及偏移警示、Travel Assist智慧車陣輔助一鍵啟動Level 2半自動駕駛、前座中央第10具氣囊等。
245hp最大馬力與VAQ限滑差速器讓Octavia RS不論加速或操控都有著令人滿意的表現，然而在此之餘還提供諸多便利與主被動安全配備及空間機能，不只是有而已，而是給予滿滿誠意高水準的規格，試問面對如此誘人的規格誰能不變心，現在就等1/9正式發表公布的售價。