穩定代謝調控血糖　消渴症不找上身

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常見的自覺症狀包含「三多一少」，吃多、喝多、尿量增多以及體重減少，若再加上隨機血糖值大於200mg/dL，就可以診斷為糖尿病。此外，臨床的抽血數值若發現糖化血色素大於等於6.5%，空腹8小時血糖大於126mg/dL，或是口服葡萄糖後2小時血糖大於200mg/dL，同樣也可診斷為糖尿病。
糖尿病若是置之不理，病程持續惡化下去，則可能出現神經病變、眼睛病變、腎功能降低等不可逆的情況，因此，最好能在初期的時候及早發現治療。
上中下消先辨明 對症下藥更精準黃帝內經的《素問.奇病論》中提到的「消渴」，和現今糖尿病十分類似，而消渴症所涵蓋的範圍更加廣泛，雖不能完全劃上等號，但可以做為臨床治療的方向參考。
康涵菁醫師說明，消渴症的病因病機多由於先天稟賦不足，素體陰虛，再加上飲食失節、情志不調或勞慾過度所導致，並可依影響到肺、胃、腎三個臟腑的情況，去分作上消、中消及下消，以利評估病位以及病情的走向。
若屬於上消，也就是肺熱津傷型的消渴，會以多飲為主，經常會覺口乾舌燥，飲水增多卻不解渴，治療上可以使用消渴方加減沙參、麥門冬去清熱潤肺、生津止渴；中消則是屬胃熱熾盛型的消渴，以多食為主，經常會感到飢餓，吃很多東西體重卻沒有隨之上升，同時也容易便秘，此時則可以使用玉女煎加減方，有助於清胃瀉火，養陰生津；下消則是腎陰虧虛型的消渴，以多尿為主，還可能伴隨尿濁、腰膝痠軟，形體瘦弱等症狀，臨床可用六味地黃丸加減方，有助於滋陰固腎。
要注意的是，許多下消是由上消和中消發展而成，類似於糖尿病的後期，患者的體質中的氣陰虧虛的程度以及是否久病出現瘀象，也需一併考量處理。
飲食地雷要避開 食療穴位助控糖無論是糖尿病前中後期的患者，飲食的控制都要相當注意，康涵菁醫師建議可多攝取高纖維的食物，以及像是苦瓜、冬瓜、山藥、薏仁等清熱生津的食材。避開高糖分、高脂肪及精緻澱粉，同時也要小心加工食品例如香腸、丸子、火鍋料等物。
此外，進食的順序也很重要，建議可先吃高纖蔬菜，再吃蛋白質，最後再吃全穀雜糧類，不僅可讓血糖不會波動太大，也比較能夠有飽足感。同時，也要維持規律的運動與作息，才能夠從根本去調整。康涵菁醫師推薦一道簡單的中醫食療，供糖尿病的病人參考食用。
● 枸杞炒苦瓜
材料：枸杞10-15克、苦瓜一小條
做法：將枸杞和苦瓜洗淨，苦瓜剖開去籽並切片，放入沸水中焯燙一分鐘撈起淨泡冷水，如此可去除苦味同時保留脆嫩口感。將苦瓜放入油鍋中炒到個人喜歡的軟硬度後，加入枸杞以及適量的鹽一同拌炒便可起鍋。
苦瓜味苦性寒，可治熱病煩渴，枸杞味甘性平，可滋補肝腎之陰，兩者搭配起來滋陰清熱的效果頗佳。現代醫學研究也發現，苦瓜中含有可促進醣類分解，輔助降低血糖，而枸杞則是含有枸杞多糖，可能有助於控制血糖和血脂。
除了飲食以外，康涵菁中醫師提供民眾下列幾個保健穴位，透過每日自行按壓，不僅可以減緩消渴的症狀，也能夠幫助血糖的穩定。
1. 承漿穴：下唇下方正中凹陷處
功效：承漿是任脈的穴位，按壓此穴可減緩糖尿病患者煩渴的症狀
2. 內庭穴：足背第二三指間，交界處往上凹陷處。
功效：內庭穴屬足陽明胃經的滎穴，按壓此穴可瀉胃熱，減緩胃陰的損耗，並控制食慾，減少飢餓感。
3. 然谷穴：位於足內側內踝前舟骨粗隆下方，赤白肉際處即是穴。
功效：然谷穴是腎經的縈穴，能有助於升清降濁，補充腎水。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56093
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