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8旬婦嚴重骨鬆頻繁骨折　「1類藥物」治療沒有再新發

8旬婦嚴重骨鬆頻繁骨折　「1類藥物」治療沒有再新發
8旬婦嚴重骨鬆頻繁骨折　「1類藥物」治療沒有再新發

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】年過八十的莊老太太平時行動遲緩，跌倒的風險高，雖然家人細心照顧，但還是發生好幾次的跌倒，且每次跌倒都伴隨著新的胸椎壓迫性骨折，讓高齡的莊老太太在跌倒骨折後，都需要花好幾個月的時間休養。

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嚴重骨質疏鬆　一、二線藥物雙管齊下

樂生療養院骨科李元甫主任發現莊老太太的骨密度數值竟達到-4.1! 表示已經是嚴重的骨質疏鬆，即使在第一線用藥"保骼麗"的長期使用下，仍不足以預防新的脊椎壓迫性骨折，因此，李醫師選擇第二線用藥"骨穩"，做為治療藥物。

經過一年的骨鬆二線用藥治療及一年半的追蹤後，莊老太太沒有再發生新的脊椎壓迫性骨折，儘管有發生幾次大力落座於椅子的事件，但在治療期間內，莊老太太不再因新的骨折而有翻身困難或移動不便的狀況。

破骨細胞抑制、造骨細胞刺激　兩大類骨鬆藥物　

李元甫醫師說，目前治療骨質疏鬆的藥物可粗略分為兩大類，第一線藥物為破骨細胞抑制藥物，主要是抑制破骨細胞的作用，以減少骨質流失的速度，但對於有極高骨折風險的骨質疏鬆症患者，這類用藥往往不足以阻止骨質流失，因此常需要骨質疏鬆第二線藥物。

李元甫進一步補充，第二線藥物為造骨細胞刺激藥物，顧名思義，就是增加造骨細胞的功能，藉此保存較多的骨本，以適應老年快速的骨質流失。

鈣片及維他命D補充　及早就醫治療照護

李元甫強調，除了治療骨質疏鬆的第一線與第二線的藥物外，鈣片及維他命D的補充對於骨骼健康也是至關重要。建議面對高齡及超高齡的長者，如經篩檢確認有骨鬆風險或已發生骨質疏鬆，切勿輕忽，應及早就醫、接受照護服務及醫院規劃的後續治療與追蹤計畫，除此之外，家人也可以藉由飲食與運動，協助長者改善生活習慣，並確保居家環境動線的安全，才能全面降低因骨鬆骨折導致的失能與臥床風險。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56225

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