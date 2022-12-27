8旬婦嚴重骨鬆頻繁骨折　「1類藥物」治療沒有再新發

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嚴重骨質疏鬆 一、二線藥物雙管齊下樂生療養院骨科李元甫主任發現莊老太太的骨密度數值竟達到-4.1! 表示已經是嚴重的骨質疏鬆，即使在第一線用藥"保骼麗"的長期使用下，仍不足以預防新的脊椎壓迫性骨折，因此，李醫師選擇第二線用藥"骨穩"，做為治療藥物。
經過一年的骨鬆二線用藥治療及一年半的追蹤後，莊老太太沒有再發生新的脊椎壓迫性骨折，儘管有發生幾次大力落座於椅子的事件，但在治療期間內，莊老太太不再因新的骨折而有翻身困難或移動不便的狀況。
破骨細胞抑制、造骨細胞刺激 兩大類骨鬆藥物李元甫醫師說，目前治療骨質疏鬆的藥物可粗略分為兩大類，第一線藥物為破骨細胞抑制藥物，主要是抑制破骨細胞的作用，以減少骨質流失的速度，但對於有極高骨折風險的骨質疏鬆症患者，這類用藥往往不足以阻止骨質流失，因此常需要骨質疏鬆第二線藥物。
李元甫進一步補充，第二線藥物為造骨細胞刺激藥物，顧名思義，就是增加造骨細胞的功能，藉此保存較多的骨本，以適應老年快速的骨質流失。
鈣片及維他命D補充 及早就醫治療照護李元甫強調，除了治療骨質疏鬆的第一線與第二線的藥物外，鈣片及維他命D的補充對於骨骼健康也是至關重要。建議面對高齡及超高齡的長者，如經篩檢確認有骨鬆風險或已發生骨質疏鬆，切勿輕忽，應及早就醫、接受照護服務及醫院規劃的後續治療與追蹤計畫，除此之外，家人也可以藉由飲食與運動，協助長者改善生活習慣，並確保居家環境動線的安全，才能全面降低因骨鬆骨折導致的失能與臥床風險。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56225
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