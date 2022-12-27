網紅硬舉百公斤漏尿，都是重訓害的？復健科醫師這樣說

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三分之一高強度女性運動員 可能都失禁過事實上，這種情況在高度競技的女性運動員並不少見，舉凡體操、球類、長距離耐力運動都很常見，甚至可能有高達三分之一以上的女性運動員有症狀。
台灣運動醫學學會副秘書長林杏青醫師分享，一份涵蓋180名女性和204名男性挪威舉重運動員的研究調查顯示：女性舉重運動員中50%曾有尿失禁，80%有肛門失禁，23%有盆腔器官脫垂；相對的男性中只有9%的人報告在比賽期間尿失禁，63%的人報告肛門失禁。
平均而言，女性運動員發生漏尿等骨盆底肌失能的比例比一般人更高，著名運動科學組織美國國家運動醫學學院歸納以下幾大原因，可能與女性運動員骨盆底肌問題有關：
- 賀爾蒙失調
- 運動訓練恢復不足（導致神經肌肉疲勞及醣原耗盡、蛋白質合成減少）
- 維生素D不足
- 肌肉收縮不協調
肌肉群不均勻 骨盆底肌疲勞容易漏尿林杏青醫師說明，雖然運動員的四肢大肌肉整體而言比一般人更為強壯，但是運動導致排尿排便相關的肌肉群不均勻、肥大增厚、運動產生腹內壓增加、負責穩定膀胱和肛門開口的骨盆底肌群反而疲勞，導致排便排尿功能問題。
如果過度訓練、缺乏足夠營養及休息導致骨盆底肌疲勞無法恢復，可能加劇問題。研究顯示，女性運動員骨盆底肌失能產生漏尿等問題，與過度訓練導致的「運動能量相對不足」相關。
女性運動員如果有骨盆底肌相關問題，林杏青醫師指出，針對骨盆底肌群做適度的訓練有助於改善症狀，此類運動對於骨盆相關手術術後、產後或是高齡導致骨盆底肌群功能不佳容易漏尿都有幫助。
英國運動醫學期刊(BJSM)發表針對女性運動員的篩檢量表女性運動員若有一項症狀或是雖然無症狀但在「臨床特徵/運動相關特徵」中有大於等於14分，即應該給相關醫療專業人員檢查。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56241
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