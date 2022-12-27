光陽Ionex宣布2,000座換電站達標，瞄準2024電車冠軍

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Ionex 光陽電動車積極搶攻市場，在2022年「全面佈局」發表會中以同步發表四大車系六新款式震撼電動機車市場，銷售也突破自身新高，11月市佔率達到11.7%創歷史新高，12月最新戰報迄今1,222台，總市場6,596台，Ionex光陽電動車市佔率高達18.5%，再次創下上市以來最新高點紀錄，有望在今年連續兩個月拿下電動機車銷售第二名，更奪得2022年電動機車市場亞軍；此外，Ionex 也持續穩定成長，相較於去年成長率達120％！
而車主增加亦代表著換電需求的提升，自2021年3月發表Ionex 3.0以來，Ionex以驚人速度佈建全台換電網絡，首年站數即迅速達成908站，而後更以平均一天2.5站的高效率，順利在2022年達成2,000站目標！Ionex 3.0 積極以三向空間維度擴展，首先在人口集中的六都，佈建佔比為67%、占地寬廣的非六都區域則為33%。同時，Ionex深入民眾生活圈，將56%的換電站建置在台灣民眾最熟悉的機車行，與其他如加油站、連鎖門市、賣場等生活場景，提供最便利、最貼近民眾的換電站點。
此外，Ionex也積極開通熱門景點路線，包括在跑山騎士最喜歡挑戰的「西進、東進武嶺」沿路佈建Ionex換電站，無論東西雙向皆通行無阻；南部車友如果想到阿里山風景區，沿途Ionex電池交換站也會是Ionex車主最好的旅伴！而北部山區的「拉拉山路線」也陸續佈建中，透過高密度及高廣度的換電站點，讓Ionex車主無論是上下班通勤或假日旅遊出行，都能騎著Ionex 光陽電動車輕鬆暢行全台。
光陽集團董事長柯勝峯於27 正式宣布2022年2,000座換電站的目標已順利達成，2023年也將持續提升全台換電站的綿密度，目標於2023年底突破2,600座換電站，讓車主們可以「隨時、隨地、隨心換電」！柯勝峯董事長更表示：「Ionex光陽電動車獲得眾多消費者的大力支持與廣泛好評，我們有信心持續大步向前，目標2024年成為台灣電動機車龍頭品牌，回應大家的殷切期待！」
Ionex 光陽電動車攜手新竹物流 強強聯手展現企業發展ESG永續最佳典範！
在邁入2023年之際，Ionex重磅宣佈全台第2,000座換電站座落於「新竹物流」，並進一步與新竹物流達成戰略結盟。台灣物流產業龍頭新竹物流不斷創新、突破，以提供高品質、高效率的物流服務為宗旨，積極納入Ionex 3.0電動機車於物流運輸網絡中，將配送的交通運具陸續替換為電動機車，有效落實減少碳排放、使企業永續經營的目標。
Ionex光陽電動機車在商務應用市場中扮演著極為重要的角色，除了協助合作夥伴建立良好的社會形象外，更能真正協助企業進行營運模式的發展與轉型。Kymco集團董事長柯勝峯表示：「透過兩家品牌的策略結盟，以綠能作為核心價值結合雙方的專長與優勢，實踐企業接軌國際趨勢的全方位電動車解決方案，能達到強強聯手、共創雙贏的局面。」
仰德集團副執行長謝漢章27日出席活動更表示：「士林電機因應全球淨零碳排趨勢，日前特別成立『綠巨能』組織，全力搶攻綠色經濟市場，其中『綠能應用』更是發展重點；而新竹物流此次與Ionex的結盟合作，則是綠能運具應用到物流網絡的最佳體現，透過Ionex 所提供的電動車解決方案，相信能在最短時間內實現零碳排運具電氣化的目標。」
Kymco致力於電動機車發展的推動，除了一般消費者外，旗下電動車品牌Ionex也積極針對商用夥伴提出完整的解決方案，透過商用領域佈局全球電動機車市場。27日，Ionex 光陽電動車與新竹物流兩大產業領導品牌的戰略結盟，完整展現綠色運輸發展浪潮下的企業最佳解決方案；未來，Ionex 光陽電動車將協助更多的商用夥伴以創新思維提出完整規劃，開創「淨零城市」交通服務的最佳典範。