Toyota Town Ace廂型車雙車型設定，53.9萬起創業頭家新選擇!

我是廣告 請繼續往下閱讀
2人座 5人座 雙車型設定 商場走跳少不了 旅行出遊也能罩
Town Ace廂型車擁有2人座、5人座兩種不同車型。2人座車型，將載貨空間最大化，除了可以放入36個51cm*34cm*35cm(長*寬*高)的紙箱，更可以輕鬆承載8台27吋公路腳踏車，超強空間超乎想像！載重量更可高達880公斤*2，讓頭家朋友用最少趟數載最多貨品，趟趟都能滿載而歸。
5人座車型則搭載5/5分離第二排座椅，並具備拉桿式快速收折設計，車室空間輕鬆變化，滿足載人載物多種用途，乘用商用都好用！除了擁有第二排乘坐便利性，載重量最高可達830公斤*3，保有超大載物空間與超強載重力，傲視同級。
除了絕佳車廂空間外，Town Ace廂型車搭載側滑門，超大開口設計，無論搬運貨物或乘員進出都能自在無負擔。此外，上掀式尾門採方正式設計，可極大化後廂開口，提供最便利的上下貨空間。
乘用車級後懸吊 搭配多項貼心設計 乘坐舒適不用再妥協
為了提升第二排乘客的乘坐舒適性，Town Ace廂型車後懸吊系統特別採用拖桿式彈簧懸吊，並藉由特殊調教之阻尼優化減震效果提升行車穩定性，除了能確保商用載貨力外，更同時兼具駕乘舒適性。
Town Ace廂型車雙前座皆提供前後滑移與可調傾角功能，並於A柱與前座車門配置扶手設計，讓消費者能夠輕鬆不費力的上下車。駕駛座艙中控台採連通式設計，創造舒適腿部空間，大幅提升長途駕駛舒適性，還能自由便利於兩側上下車。在5人座車型上，更搭載台灣專屬開發的吸頂式後座出風口，在炎炎夏日中，提供後座乘客更加涼爽的乘坐舒適性。
最高等級搭載TSS主動安全系統 安全配備傲視同級 平均油耗高達15 km/l
Town Ace廂型車全車系標配LED頭/尾燈，照明度更佳，提升於夜間或天氣惡劣行駛時之辨識度，保障行車安全，使用時數也較傳統鹵素燈更為持久。在內裝上，以大面積擋風玻璃設計，創造超大駕駛視野，強化駕駛安全性。在安全配備部分，全車系標配雙SRS氣囊*6，頂規更搭載原廠TSS主動式安全防護系統，超越同級主被動安全設定，全方位守護駕乘安全。
除了搭載豐富的主被動安全配備外，Town Ace廂型車的油耗表現也傲視同級，自排車型平均油耗可達15 km/l*5，手排車型平均油耗達14.1 km/l*7，讓消費者不僅省油錢更能賺大錢！
Town Ace廂型車具備彈性車室空間運用，無論在載貨能力、乘坐舒適性、安全配備與油耗表現等方面都超越市場期待，搭配汰舊換新價48.9萬元起的價格，即日起於和泰汽車全台所屬Toyota展示據點正式展售。消費者可親臨Toyota全台展示據點，實際體驗Town Ace廂型車的多元魅力。相關資訊亦可上Toyota 網站: http://www.toyota.com.tw查詢。
| 車型等級
| Town Ace廂型車
| 2人座手排
| 5人座手排
| 5人座自排
| 5人座自排TSS
| 正式售價
| 53.9萬
| 55.5萬
| 58.5萬
| 61.9萬
| 汰舊換新價
| 48.9萬
| 50.5萬
| 53.5萬
| 56.9萬
註1：汰舊換新價48.9萬元起為2人座手排等級，此價格已扣除政府汰舊換新補助金額，詳細活動辦法與限制請參閱Toyota官網。
註2：最高載重量880公斤係指2人座手排等級，由國瑞汽車股份有限公司測試取得，數值為標準值，未含容許公差。
註3：最高載重量830公斤係指5人座手排等級，由國瑞汽車股份有限公司測試取得，數值為標準值，未含容許公差。
註4：本項安全配備為5人座自排TSS等級搭載。各項安全配備作動皆有條件限制，相關內容請洽各地經銷商以瞭解車主手冊內容。
註5：平均油耗15 km/l為自排車型，公告資料係依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之標準測試程序測得。本標示之測試值係在實驗室內，依規定的行車型態於車體動力計上測得。實際道路行駛時，因受天候、路況、載重、使用空調系統、駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響，其實際值可能與測試值有所差異。
註6：SRS氣囊及各項主、被動安全配備均有作動限制，相關限制請洽全台經銷商，以了解車主使用手冊內相關說明。
註7：平均油耗14.1 km/l為手排車型，公告資料係依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之標準測試程序測得。本標示之測試值係在實驗室內，依規定的行車型態於車體動力計上測得。實際道路行駛時，因受天候、路況、載重、使用空調系統、駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響，其實際值可能與測試值有所差異。
註8：車輛規格及配備皆以實車為準。