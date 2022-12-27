▲ 尚騰汽車參與台灣保時捷慈善公益拍賣 拍下獨佔 911 Carrera GTS 保時捷在臺 50 周年式樣車

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劃時代的經典傳承，讓保時捷成為夢想的代名詞。隨著時光的演進積累出屬於臺灣的深厚底蘊，如同 911 歷經時光的考驗和淬鍊，得以成就不凡。在臺 50 年來，保時捷乘載著初衷，以先鋒精神與時俱進，以在地情懷持續創新，成為眾人心目中的經典。911 Carrera GTS保時捷在臺 50 周年獨步紀念款，以許多獨特的外觀設計與內裝細節來紀念保時捷來台50年的長遠時光。外觀設計透過層峰綠的車身塗裝象徵披覆台灣的亞熱帶山林，同時以一道啞光白線條勾勒出台灣輪廓，島嶼中央以保時捷 Logo作為妝點，展現出台灣寶島獨有的絕美地貌之美。
「911 Carrera GTS 保時捷在臺 50 周年獨步紀念款」作為全球唯一的典藏車款，除了嵌上「50 Years Porsche in Taiwan」專屬字樣的鋁合金自發光門檻，副駕駛座前方的中控台上也施有「911 Carrera GTS 50 Years Porsche in Taiwan」專屬字樣，中央置物盒蓋上施以獨特的台灣海岸線與「50」字樣的專屬徽印。外觀細節上也有獨特設計，尾燈線條中以消光黑呈現「PORSCHE」字樣，左後側窗內側的「Sonderwunsch」徽飾，其寓意為「特殊願望」並彰顯其「獨步紀念款」之名，在在展現出其獨一無二的非凡之處！
尚騰汽車預計將在新北保時捷中心、台南保時捷中心、台南保時捷都會概念店，以及將於明年重新開幕的大鵬灣國際賽車場，接續巡迴展出這台意義非凡的車款，與所有保時捷車主及喜愛PORSCHE的車迷朋友們共同分享這份無限喜悅。
【新北保時捷中心】
地址：新北市新莊區中正路50號
展示中心營業時間：周一至周日 9:00 - 21:00
服務廠營業時間：周一至周六 9:00 - 18:00
電話：02-2997-8911
【台南保時捷中心】
地址：台南市北區北安路一段258 號
展示中心營業時間：周一至周日 9:00 - 21:00
服務廠營業時間：周一至周六 9:00 - 18:00
電話：06-283-3911
【台南保時捷 都會概念店】
地址：台南市東區中華東路一段358號
營業時間：周一至周日 11:00 - 22:00
電話：06-235-6911