▲ 中華汽車「幸福守護計畫」前進花蓮太巴塱國小

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花蓮光復鄉太巴塱國小一直是台灣職棒搖籃，過去曾培育出陳義信、王光輝等棒球好手，近年面臨少子化衝擊，學童不到百人的太巴塱目前只有16位孩子參加棒球隊。花蓮光復鄉以農業為生，因人口外移，棒球隊裡有一半的孩子都是隔代教養，劉從義校長表示，學生參加棒球隊採自願制，需要家長同意，但很多家長覺得打棒球沒有前途，不願讓孩子打球，導致球隊人數逐年下降，棒球隊主攻軟式棒球也是因為球員人數不多，難有整批訓練成熟的小六生，無法跟西部學校匹敵所致。面對每年球員不想打球”自動請辭”的招生壓力，球隊只能跨學區或向低年級扎根，才能滿足球員人數的要求。相信未來透過中華汽車幸福12號的加入，除了對跨區招生有很大的幫助外，對於縣內代表隊(結合光復國小、瑞穗國小少棒隊)的培育訓練、移地訓練都更加方便。
中華汽車推動偏鄉棒球發展 三台幸福專車守護花東三所少棒隊
中華汽車守護偏鄉棒球發展，藉由「幸福守護計畫」已捐贈2號車至台東豐田國小少棒隊、8號車至台東紅葉國小少棒隊，加上即將前進花蓮太巴塱國小少棒隊的12號車，不僅串起花東地區交通網絡，有效解決偏鄉車輛資源不足的問題，更能擴大中華汽車對於棒球運動的關注與支持，為國球發展盡一份心力。