《全明星》林玉書怎麼了？退賽2個月「滿臉爛痘」近照曝
藝人林玉書今年曾參加《全明星運動會》第四季，後來因傷勢退賽，豈料卻爆出與黃隊隊員相處不來、被霸凌排擠等風波，雖然她與製作單位及其他成員陸續發聲澄清，仍引起網友熱議。如今事隔近2個月，她昨（28）日卻在IG發文，透露自己最近飽受痘痘之苦，還曬出「爛臉近照」，讓粉絲相當心疼。
娛樂中心／綜合報導
林玉書昨日在IG發文，無奈表示：「這陣子對於臉上的痘痘超級困擾的我。」只見她PO出戴著帽子、眼鏡的自拍照，無論是臉頰還是額頭，滿滿都是又紅又腫的大濃痘，膚況大不如前，在尋求各方嘗試後，最後透過醫美雷射才漸漸有好轉。
林玉書說，打完幾天雷射後，爛痘就少去很多，讓她相當開心「整個心花怒放，希望這次用完美美的皮膚可以趕快回來。」也附上兩個掉淚哭臉，更在文末Hashtag「擊退痘痘」、「拯救爛臉」。
貼文一出，網友紛紛留言，「加油！要多給時間和空間自己喔」、「芋頭早點休息」、「加油，芋頭」、「哇，蠻嚴重的」、「可以的，祝康復」、「沒事，會好的」、「內分泌失調？」「應該是太年輕了」、「檢視一下這陣子飲食，有時候是一種過敏反應」，就連《全明星運動會4》的紅隊成員劉漢之也留言關心：「還我最可愛芋頭酥」。（編輯：郭佩蓉）