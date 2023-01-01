王毅接掌外工委辦公室提台灣　開啟戰狼2.0時代

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王毅表示，2022年國際形勢更加深刻複雜，新冠疫情與烏克蘭危機交織疊加，能源、糧食安全等多重危機接踵而至，霸權霸道霸淩行徑危害深重，世界陣營化、碎片化、無序化風險上升，各種不穩定、不確定、超預期因素積聚，人類社會面臨重重挑戰。
文章指未來仍要積極拓展平等、開放、合作的全球夥伴關係，推動構建和平共處、總體穩定、均衡發展的大國關係格局。
在中俄關係方面，王毅指是建立在不結盟、不對抗、不針對第三方基礎之上，不管國際風雲如何變幻，中俄雙方都將保持戰略定力。
至於中美關係，王毅表示，需要探討確立中美關係指導原則並校正航向。指過去一年來，中方堅持不懈探索中美兩個大國正確相處之道，面對美國等少數國家執意推行所謂「印太戰略」，搞各種封閉排他小圈子，中國堅決反對一切冷戰思維和分裂對抗，支持周邊國家牢牢把命運掌握在自己手中，共同抵制破壞地區和平穩定的逆流。
此外，王毅文章提到中國外交不畏強權霸淩，為捍衛國家利益和民族尊嚴構築堅強防線。提到台灣時稱是中國核心利益中的核心，是中美政治的基礎，是中美關係不可逾越的紅線。
隨王毅及秦剛中國外交兩大檯面人物陸續就位，其好鬥發言未收歛，未來5年中國外交路線恐進入戰狼2.0時代。
關於中央外事辦與外交部權責，根據陸媒說明，中央外事辦歸中央管理，頂頭上司是中央外事工作委員會。而外交部是國務院組成部門，相當於內閣機關，是政府部門。一個代表黨，一個代表政府，機構設置管理存在明顯差別。（編輯：唐佩君/吳柏緯）1120101