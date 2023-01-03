愛吃紅肉容易得「大腸直腸癌」？外科醫：紅肉不是主因，定期篩檢追蹤更重要

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大腸直腸外科醫師陳威佑在臉書粉專《大腸直腸外科 陳威佑醫師 (說文解痔)》說明，紅肉被歸類為2A致癌因子，其肌細胞內含有更多的肌紅蛋白以及血基質、粒線體，在顯微鏡底下染色後顏色相對會比較紅，另外更含有較多的血紅素鐵 、硝酸鹽 、亞硝酸鹽，烹煮加熱或消化代謝後會產生多環胺類、多環芳香烴或N-亞硝基化合物等可能造成DNA損傷的化學物質，因此屬於潛在的致癌物。
根據世界癌症研究基金會和美國癌症研究所（WCRF/AICR）建議 ，應將紅肉攝取量控制在每周食用500公克以下，以降低大腸直腸癌及其他部位癌症的風險。
不過陳威佑指出，雖然愛吃紅肉有致癌的風險，但它並非罹患大腸直腸癌的主因，且紅肉具有很多對身體好的營養素，因此世界衛生組織（WHO）也沒有禁止民眾食用。此外，導致大腸直腸癌的因子很多，其中包含遺傳、生活習慣（如抽菸、喝酒）、運動量不足、肥胖、糖尿病、膳食纖維攝取不足、常食用油脂高或燒烤類食物等因素。
根據美國結腸直腸外科醫學會（ASCRS）指出，初期發現大腸直腸癌的治癒率很高，大腸直腸癌的死亡率高的原因是由於早期診斷的患者比例太低所致，往往患者都是到後期才願意接受篩檢，導致癌細胞已經擴散或轉移。
陳威佑發出警告，現今大腸直腸癌的患者年齡逐年降低，除了現代人飲食的變化，也與疾病、肥胖、吸菸或喝酒等因素有關，雖然男性患病的機率較大，但對女性來說也是不容小覷。
陳醫師表示，目前使用大腸鏡檢查是最直接的檢測方式，因此提醒有家族遺傳史的人，特別是一等親有大腸直腸病史者，建議依照家人患病的年齡提早開始進行大腸鏡的定期追蹤。
本文經 陳威佑醫師 臉書粉專《大腸直腸外科 陳威佑醫師 (說文解痔)》授權報導
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