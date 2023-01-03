168斷食瘦不下來？　醫提醒「4重點」：減肥只是順便

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蕭捷健在臉書粉專《減重醫師 蕭捷健》發文說明，人類在工業化之前，並沒有吃晚餐的習慣，而是只吃早午兩餐，因為一模一樣的食物，若在早上吃，產熱效應高、代謝好、血糖穩定、熱量不容易吸收，晚上吃則產熱效應低、熱量容易吸收，甚至會造成胰島素阻抗，因此進行間歇性斷食「只有晚餐提前才有效」。
蕭捷健指出，雖然168斷食法是指16小時不吃東西，其餘8小時可以吃東西，但「還是要擇食」，像是優格中的乳糖和堅果中的澱粉，其實都會刺激胰島素，進而打破斷食。他也強調，吃了什麼東西，比吃不吃來得更重要，健康地連續吃12小時，還是比亂吃8小時來得瘦又健康，若無法控制飲食的種類，就應控制進食的時間。
蕭捷健提到，斷食的好處在於促進健康和長生，減重只是順便，若一天只進食8個小時， 很有可能無法攝取足夠的蛋白質，而且斷食後10小時左右，人體儲存的肝糖將會消耗完畢，接著開始啟動自噬作用，代謝老舊細胞，若是進行「低碳日飲食」，身體更是會在10小時內開始自噬。蕭捷健建議，進行低碳日、吃健康食物的民眾不需要斷食，只需考慮在吃高碳高脂的當晚輕斷食一下，就能減少攝取低卡路里。
本文經三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健臉書粉專《減重醫師 蕭捷健》授權報導
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