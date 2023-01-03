便秘「狂吃纖維無效」？　醫曝5原因

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要解決便秘問題，最常聽到的建議是多吃纖維，李思賢認為這的確對一些人來說是有效的，因為大便有七成都是腸內菌的屍體，而腸內菌吃的就是纖維；建議選擇水溶性纖維，像是洋車前子。
然而對於「吃纖維沒有效」的人，李思賢指出以下5種可能的原因：
脫水
一天的飲水量不夠就很可能會造成便秘，只要多喝水就可改善脫水所致的便秘，且咖啡和茶的水分也包含在內。
吃進太多抗生素、農藥
由於腸內菌也是細菌，因此也會被抗生素和農藥所影響。除了醫生所開立的抗生素，也包括食物中的抗生素，因為抗生素可能隨著食物鏈累積，進到你所吃的食物體內。
腸內菌數量太少
腸內菌數量太少就無法繁衍出漂亮的便便，此時可能需要補充益生菌以及多吃發酵食物幫助改善。
正在改變飲食
無論是從哪種飲食轉變到哪種飲食，體內腸道菌沒有得到它們「習慣」的食物，就不能排出一條漂亮的便便，但這只是一個「轉變期」，一旦腸道適應新的飲食排便就會恢復正常，但過程可能需要一個月以上；可諮詢醫師服用軟便劑如氧化鎂幫助排便。
壓力
壓力太大會抑制腸道蠕動，建議練習瑜珈、冥想、正念、桑拿、呼吸練習以適度地緩解緊繃的情緒。
本文經 李思賢醫師 臉書粉專《思思醫師，陪你健康的好朋友》授權報導
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