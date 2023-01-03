以為很健康的「4種食物」竟會引發副作用？　實際情況很複雜

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根據外媒《The Mirror》報導，一些被認為健康的食物可能會導致其他健康問題。以下是四種此類食物：
生芽菜
包括綠豆和蘿蔔在內的許多芽菜類食物，因其對健康的益處而受到讚揚，但國外健康網站《WebMD》警告，生芽菜也可能對老年人和任何免疫系統薄弱的人構成健康威脅。據該網站指出，這是因為它們生長在溫暖的環境中，而細菌可能會在這種環境中滋生。因此，在食用之前將芽菜類食物煮熟是對我們的免疫系統有益的做法。
澱粉類蔬菜
雖然澱粉類蔬菜（澱粉含量高的蔬菜）營養豐富，但由於此類蔬菜如馬鈴薯、豌豆和玉米會導致血糖飆升，應儘量少吃此類蔬菜。糖尿病患者，尤其是患有第二型糖尿病的患者，最好選擇吃非澱粉類蔬菜（不含澱粉或含有少量澱粉的蔬菜）。
鹹味食品
健康專家強烈建議檢查食品標籤上的含鹽量，因為這些這些鹽分可能會增加心臟病發作或中風的風險。食用高鹽食物會帶來一系列的健康風險，包括提高心臟病發作和高血壓的風險。美國心臟協會建議年齡在51歲或以上的人士每天最多攝入2300毫克的鈉，而高危人群則需確保每天的鈉攝入量不超過1500毫克。許多食物看似健康，但實際上鈉含量很高，例如罐裝湯、醃漬肉品和發酵食品。
葡萄柚汁
大多數果汁的健康成分仍然是個謎。雖然水果是被高度推薦的健康食品，但人們應該儘量少喝果汁因為果汁含有比水果本身更高的糖分。而葡萄柚汁更是果汁中最需要注意的一種，因為它很可能會影響藥物的作用方式進而引發問題，其中又以降膽固醇藥物，也就是他汀類藥物，尤為明顯。
英國國民保健署（National Health Service，簡稱NHS）就曾發文提醒，正在服用辛伐他汀（Simvastatin）的人們不要飲用葡萄柚汁，因為葡萄柚汁會增加血液中辛伐他汀的含量，進而產生副作用。
均衡飲食是保持健康很重要的一部分，在此建議大家應平均攝取各類食物，包括每日至少吃五份蔬菜和水果。如果你需要更多關於在飲食中應攝取哪些蔬菜和水果的資訊，可以參閱NHS網站上的「健康生活」（Live Well） 網頁。
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