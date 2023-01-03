減重手術推陳出新　「單吻合迴腸雙通道胃繞道」最吸睛

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減重手術技術推陳出新 示範4種減重手術臺中慈濟醫院代謝及減重中心主任李旻憲指出，減重手術技術不斷推陳出新，透過研討會與手術示範說明，希望減重領域先進相互觀摩學習共同成長，提供病人最好的服務。手術示範醫師分別在臺中慈濟醫院、中壢天晟醫院與高雄義大癌治療醫院進行，分別示範4種減重手術，不同院區的兩位醫師在各自醫院現場示範；花蓮慈濟醫院醫師吳柏鋼則分享減重手術影片。
「單吻合迴腸雙通道胃繞道」 緩解胃食道逆流李旻憲每年執行減重手術數量名列全臺前三，研討會示範減重入門術式胃縮小手術（又稱胃袖狀切除手術），及臺灣最新引進的「單吻合迴腸雙通道胃繞道」術式，兩場手術全程透過雲端視訊同步解說，期待技術更精進、提供病人更完善的照顧。
「單吻合迴腸雙通道胃繞道」術式，目前在臺灣僅有少數醫師能執行，特別引人矚目。李旻憲表示，新術式跟胃縮小手術同樣將胃大彎做袖狀切除七到八成，保留100cc.容量，不一樣的地方是將部份迴繞道與袖胃吻合，達到雙通道食物分流，優點是能改善胃部壓力，緩解袖狀胃的胃食道逆流，糖尿病緩解八成。少部份飲食控制不當的人後續應注意避免發生傾倒症候群，需補充維生素。
全程實況直播 直接提問溝通、學習成效高臺中慈濟醫院外科部主任余政展擔任上午示範手術座長，肯定手術全程實況連線轉播，觀看醫師動作身歷其境也能直接提問溝通學習，學習成效高。大林慈濟醫院移植中心主任尹文耀則表示，手術是外科醫師真正的舞臺與戰場，經驗豐富的醫師透過手術實況分享他們用血汗得來的寶貴心得，開放討論更能促進病人安全，這是最重要的收穫。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56332
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