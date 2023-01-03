天冷「心痛」不輕忽　慎防心血管疾病發作

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血壓增加阻塞 小心心肌梗塞隨著全球暖化、每到冬季溫度急速變化之際，更是心血管災情的高峰期，天氣寒冷時，人體新陳代謝與血液循環較慢，天冷加速血管收縮、增加心臟負荷，一旦血管內急性血栓產生，就容易發生心血管疾病，加上飲食三高（高油、高鹽、高糖），血中低密度膽固醇長期過高時，更會加速動脈硬化，使血管狹窄並失去彈性。除了血壓增加外，也會使血管產生血脂肪沉積產生血管斑塊，容易造成血管硬化阻塞嚴重，健康就會出現問題。
戴大信醫師提到，近幾日有一位63歲鄰近大學教授，忽然感覺胸口悶痛，且這種疼痛感覺輻射到脖子和下巴，原本以為只是天氣冷小感冒，不願意就醫，在症狀越來越嚴重的情況下來到急診，經過心電圖檢查為急性心肌梗塞，而且心跳只有每分鐘40下，血壓只有80毫米汞柱，合併有心律不整和心因性休克，這在急性心肌梗塞分級中屬於最嚴重的第四級，死亡率極高。戴大信醫師強調，心肌梗塞極度危險，回想整個過程，病患要是再晚一點到急診就醫，可能危及生命。
運動前先暖身 不濫用藥物不管是在室內還是室外，都要隨時做好保暖措施，年長者如果有外出運動，一定要做好伸展和暖身運動，在洗澡或泡溫泉的時候，也要避免溫差過大；另外有心血管疾病患者也要定期做血壓的量測，並遵守醫師指示服用藥物。寒流期間，同住家人更要加強關心家中長輩狀況，一旦有胸悶、痛、喘、盜汗等疑似心臟病症狀，要儘速就醫，甚至打119叫救護車，避免錯失黃金治療時機。
戴大信醫師也提醒大家，心血管疾病目前位居國人十大死因的第二名，常見的心血管疾病危險因子大致為年齡、肥胖、高血壓、高血脂、糖尿病、抽菸和家族遺傳，罹患冠狀動脈疾病，除了與醫師配合定期服用藥物或手術檢查，還需積極控制危險因子、規律運動改善飲食及生活型態，才是治本的不二法門。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56318
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