搶下腦中風黃金復健時期！醫指４大方向，前３個月是關鍵！

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魏國展醫師表示，腦中風搶救黃金時間在4-6小時之間，越早就醫接受治療後遺症嚴重程度越低，視受損部位、嚴重程度，患者將可能出現肢體無力、運動失調等運動障礙；構音困難、失語症等語言障礙；記憶力、注意力、判斷力等下降的認知功能缺失；顏面神經失調、吞嚥困難、嗓音異常等腦神經障礙，並也因為各項失能，有非常高的機率出現憂鬱等心理問題。患者的失能情況不盡相同，搶救後將視患者情況安排個人化、1對1的復健治療。
搶下腦中風黃金復健期！醫指４方向，前３個月是關鍵！
魏國展醫師指出，腦中風的復健越早開始越好，搶救後若能活動，最好就從此開始。復健黃金期在前3-6個月，前3個月尤其重要，恢復的比例約佔整體復健90%。患者神經受損若較輕微、還有較多完好的神經細胞，受損部位有機會藉由神經的連結重組修復；若神經已壞死，則仰賴周邊、或是對側的神經細胞支援，也因此患者康復後行動可能和以往有所不同。而復健可略分物理治療、職能治療、語言治療、心理治療等，各個都相當重要。
物理治療：物理治療主要在於改善較嚴重的肢體無力、行走問題、平衡等問題，如訓練患者肌肉力量、站立平衡等，以讓患者恢復行走的能力，並會視能力提供拐杖、助行器、輪椅等輔具使用建議。
職能治療：職能治療很大的治療項目在訓練上肢的精細動作，如手指功能等，常會以積木、彈珠或是特殊的道具訓練上肢遠端肢體的動作。另外職能治療也負責改善患者日常生活自理的能力，在治療室模中能模仿家中情境，提前讓患者適應返家的日常生活。
語言治療：語言治療則改善語言功能或吞嚥功能等，例如誘導患者模仿治療師的嘴型、發出聲音，漸漸串成字句，需大量的對話刺激、練習。針對有吞嚥障礙的中風患者也會安排吞嚥功能檢查，並根據評估結果給予吞嚥治療，以讓患者能夠重拾由口進食的能力。
心理治療：心理治療是相當重要的一環，中風後顏面失調、語言障礙、行動受阻等各項失能，普遍會給患者帶來莫大的打擊，甚至自暴自棄，這也將影響著復健之路的動力，因此心理師的介入訪談相當重要，訪談的內容往往能提供醫療團隊更加了解患者需要哪些面向的協助，除了醫療團隊的協助，親友們的鼓勵也會是復健治療裡非常重要的一環。
腦中風復健日常自主訓練，醫教４方向：能動就多動！
魏國展醫師表示，腦中風患者的復健，除了在醫院由復健科醫師、治療師等安排復健課程，日常也建議可積極的自主訓練或甚至返家後的練習，這些也都對復健很有幫助。
建議患者和家屬遵照醫囑，並能動就多動，以安全、有人陪伴的情況下進行基本站立、行走、簡單的活動。細部肢體動作訓練，可以透過魔術方塊等可訓練手指活動的小物玩具訓練，並鼓勵患者獨立完成日常生活任務。語言訓練需大量刺激，因此也可多和患者進行簡單、緩慢的對話，並可錄音讓患者聽聽自己所說的，了解有哪些地方可以再持續進步，也適度給予回饋。
除此之外，也多注意患者的心理狀態，除了復健治療過程中多會安排心理治療師進行諮商外，若評估後有需求也會轉介至精神科醫師門診，必要時以藥物治療輔助，以維持患者復健動力。
年輕患者腦中風，失能打擊大，復健後出國旅遊、大學順利畢業。
魏國展醫師也分享，日前曾遇過年輕的腦中風患者，因中風有肢體行動受阻、出現構音障礙等失能，打擊非常的大，在復健科病房接受復健的前兩個禮拜幾乎完全封閉自己，不想和任何人說話，也沒有復健的動力。
經親友、復健科醫師、治療師、心理治療師的陪伴和鼓勵後，約過兩周左右案例漸漸恢復心情、敞開心門，也開始有了復健的動力。雖後續復健辛苦，但在眾人陪伴復健下，一個月後順利出院，出院時已可獨立行走和生活，返家半年後傳來消息準備和家人一同出國旅行，近期也得知將大學畢業，生活漸漸回到正軌。
腦中風復健不易但別喪氣，調整生活型態防二度中風！
魏國展醫師呼籲，腦中風後的復健之路對患者或家屬都不容易，但也要想辦法打起精神，積極的復健下是有機會重返正常生活的。
也提醒，腦中風患者需預防二度中風，得留意生活型態調整。最基本的就是戒菸戒酒、飲食清淡，避免高糖、高油、高鹽的飲食，並調整生活作息及壓力，也須遵從醫囑好好服藥和接受追蹤，以防腦中風再度發生。
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