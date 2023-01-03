女性感染愛滋不降反增　露德扶輪攜手助愛滋女性走出低潮

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國人染愛滋人數下降 女性占比卻提升根據衛生福利部疾病管制署「愛滋病統計資料」顯示，儘管至2018年起，國人感染愛滋病的人數連續三年下降，截至2022年11月底，本國籍愛滋感染者新增通報人數972人，與2021年同期新增通報1,160人相比下降16%。然而，女性感染新增通報人數與2021同期相比，卻不降反增，新增6人，增加20%。
露德協會理事楊惠中指出，國人對於愛滋病的誤解，容易造成僅有某一性向或是性工作者較為關注性健康議題。露德於愛滋社群中發現，許多女性便是在誤解中輕忽感染風險而罹患愛滋。雖然我國的女性愛滋感染者人數僅占整體比例5%；卻也因著人數稀少的特性，容易遇到資源分配不均，困難處境較難獲得社會關注。
關注女性愛滋感染者 資源分配不均、社會處境困難為了提升女性愛滋感染者的福祉，在同心扶輪社的支持下，露德協會於2022年開始每月定期舉辦女性愛滋感染者團體，透過專業助人者的陪伴，提升成員的自我認同感及建立同儕支持網絡。同時也借重媒體的力量，透過女性愛滋感染者的生命故事消弭大眾對於愛滋病的偏見，提升國人女性的性健康意識。
台北同心扶輪社社長黃士洋表示，同心扶輪社至創社以來長期關注多元性別和疾病議題，今年更在國際扶輪提倡關注婦女權益下，開始支持露德女性愛滋感染者培力計畫。經過一年的計畫執行，理解在性別與疾病交織下，女性愛滋感染者的社會處境，期待接下來也能延續培力計畫，邀請更多人關注女性愛滋感染者議題。
派對中也特別邀請全程參與計畫的女性感染者安妮現身，分享在定期團體中學習到的觀照自我身心健康方法，以及介紹在全匿名線上群組中，與其他女性愛滋感染者建立互助網絡的過程。安妮提及，期待藉由女性愛滋感染者培力計畫的曝光，讓更多在角落中孤立無援的女性愛滋感染者也能獲得支持與幫助。
露德邀請大家透過捐款，募集2023年近90萬元的女性愛滋感染者培力計畫經費。專業助人工作者將透過每月舉辦身心靈健康照顧講座、經營具有安全隱私的匿名線上群組，使成員逐步擺脫性別與疾病框架，看見自我價值為疾病身分賦予新的意義。
【補充資料】
- 女性愛滋感染者培力計畫 線上募款頁面｜https://reurl.cc/10WG0W 2. 2022
- 露德知音 Podcast《妳最珍貴，讓嬡綻放》｜https://reurl.cc/33Qe7j
- 女性愛滋感染者定期團體活動實錄
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56409
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