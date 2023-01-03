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手術費用高昂「七旬翁跛行」絕望　健保「類微創脊椎手術」救晚年

手術費用高昂「七旬翁跛行」絕望　健保「類微創脊椎手術」救晚年
手術費用高昂「七旬翁跛行」絕望　健保「類微創脊椎手術」救晚年

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】年輕時從事粗重工作，扛重物、搬大貨，年紀大了力不從心，卻長期受到背痛折磨，忍到跛行腿軟才求醫，發現腰椎已嚴重狹窄合併滑脫，因付不起高昂的微創手術而感到絕望。澄清醫院中港院區骨科主治醫師鐘文隆表示，幫這位70歲的患者做了「類微創脊椎手術」，由於有健保給付，術後該患者不但康復行走自如，更感謝健保給他一個「勇腳」的晚年。

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腰椎嚴重滑脫　自費治療太昂貴

這位男性患者，雖然打拼了半輩子，但家庭並不富裕，近幾年來因長期背痛都忍了下來，最近因跛行走不遠站不久，甚至腿軟到無法行走，雖然做了中西醫的復健也沒有改善，到大醫院求醫被診斷出腰椎第四、五節嚴重狹窄合併滑脫，建議他要自費十至二十萬元進行微創手術，因根本付不起這昂貴的手術費，再到澄清醫院骨科求診。

類脊椎微創手術　恢復正常行走能力

鐘文隆醫師表示，有太多的這類病人因付不起高昂的手術費，只能儘量不出門待在家裡，後半輩子實在令人心酸，透過脊椎手術新型態，讓患者享有健保給付，術後一到二日就可以穿背架下床行走，對脊椎手術患者是一大福音。

所謂的「類微創脊椎手術」，關鍵在手術入刀的位置，是以傳統切口進入後，不會剝離脊椎旁的肌肉，而採用背肌外側沿肌纖維走向，可以深達腰椎患部需鋼釘植入的椎節處，不破壞且僅撥開肌纖維，進入患部先進行清除壓迫神經外圍的組織，再進行鋼釘植入，就大功告成，完成脊椎手術，其手術時間僅微創手術的一半。

年紀大應少做這些事　避免造成腰椎受傷

鐘文隆醫師表示，腰椎狹窄或滑脫通常是老化的現象，與年輕的工作有關，過度使用腰椎是最大的隱憂，尤其年紀大的民眾應減少搬重物，避免重覆性的彎腰或駝背，以降低腰椎受傷的風險；因為腰椎逐漸老化，韌帶會增生而造成腰椎狹窄，甚至因跑位而滑脫，壓迫到脊髓及神經根，輕者背痛，嚴重者恐帶來跛行無法久站。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56333

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