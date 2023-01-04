資深外交老兵　民眾黨新任秘書長周台竹超強資歷曝光

民眾黨中央3日上午舉行秘書長交接儀式，謝立功即日起交接給前駐外大使、柯市府涉外事務總監周台竹。身為我國外交老兵的周台竹，一生中大多數時間都奉獻給了外交領域，不過外界大多不知道，熟稔外交的周台竹竟是警大體系出身，且因為外語能力優秀，曾在花蓮港務警察局擔任「外事警察」。
記者丁上程／台北報導
擁有豐富外交官經驗的周台竹，曾經在南非開普敦、拉丁美洲聖文森以及美國紐約等地任職過，而在台灣外交部則是曾擔任北美委員會秘書長、國際組織司司長，也曾經擔任過我國位於大西洋的友邦聖露西亞大使，以及駐荷蘭代表處長，可以說是我國資歷相當深厚的外交老兵。
而之所以會與民眾黨主席柯文哲相識，也是因為2018年柯文哲訪問荷蘭時，當時擔任代表處長的周台竹進行接待，隔年就被柯文哲延攬回台，擔任國際事務委員會副主任委員，爾後身兼發言人一職，更兼任市長室涉外事務總監、公訓處處長等職務，備受柯文哲看重。
不過不說外界可能不知道，周台竹就讀警大出身，並於畢業後於花蓮港務警察局擔任「外事警察」一職約莫三年，才又輾轉至美國喬治華盛頓大學就讀艾利略外交研究所，回國擔任外交官員後，在外交部的培植下，前往美國哈佛大學攻讀甘乃迺政府學院高階文官班。
對於延攬周台竹擔任民眾黨秘書長一職，柯文哲表示，原因在於台灣在未來的時間內，美、日、中的問題處理上是重點，所以對美日中的問題處理好，台灣問題就解決一半，「我們要邁向執政黨，有些基本工作要做，所以這是聘任周台竹大使出任黨秘書長的一個最重要原因。」