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巷仔內／2024選戰在即　民眾黨找外交老將任秘書長可行？

▲民眾黨主席柯文哲3日表示，聘任前駐外大使、市府涉外事務總監周台竹擔任黨秘書長一職，是為了借重其在涉外關係上的專業。（圖／民眾黨提供）
▲民眾黨主席柯文哲3日表示，聘任前駐外大使、市府涉外事務總監周台竹擔任黨秘書長一職，是為了借重其在涉外關係上的專業。（圖／民眾黨提供）

記者丁上程／特稿

台灣民眾黨3日上午舉行秘書長交接典禮，由謝立功交接給前駐外大使、柯市府涉外事務總監周台竹。黨主席柯文哲表示，台灣在未來的時間內，美日中關係非常重要，如果處理得好，台灣問題就解決一半，「所以這是聘任周台竹大使出任黨秘書長的一個最重要原因。」柯文哲的說法看似合理，但以民眾黨來說，「一人之下萬人之上」的秘書長一職，此時交由一名「外交老兵」是否真的合適？

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柯文哲聘任周台竹的理由其來有自，近年來台灣與美日中三大國之間的關係，在在導向著執政當局的相關施政走向，可謂是牽一髮動全身。讓資深外交官周台竹，來代表民眾黨處理對外事務，再合理不過。但針對外交相關事務，民眾黨組織架構下明明有國際事務委員會，且由另一名也相當資深的外交官趙麟擔任主任委員，此時周台竹以處理國際事務名義擔任秘書長一職，兩人已經明顯重疊。

另外，2024總統及立委選戰在即，也是柯文哲在卸任台北市長一職後，馬上就要面對的重要戰場。如何在九合一選戰過後，好好整頓黨中央與地方之間的關係，進而在接下來的選戰中達到相輔相成的效果，也是柯文哲要處理的首要項目之一，因此在民眾黨沒有副黨主席的編制下，秘書長一職在黨內也得扮演調和鼎鼐的角色。

秘書長一職要面對的不僅僅是外交關係，更多面向則是要處理黨內大大小小的事務。更何況距離2024選戰投票日僅剩下一年時間，培育地方人才投入區域立委選舉，以及深耕基層組織，為柯文哲爭取總統大選中的選票，對於民眾黨來說才是更至關重要的要務。

周台竹過去長時間擔任外交官，在柯文哲市府內部也都負責國際事務居多，要放下身段維持黨機器的運作，勢必得歷經角色轉換的陣痛期，而現在的民眾黨是在跟時間賽跑，恐怕給不了周台竹太多的蜜月期。

在外交事務上，無可厚非周台竹是不可多得的人才，但究竟適不適合擔任一黨的秘書長，畢竟剛上任才第一天，仍舊有待商榷。不過可以確定的是，撇除對外事務，在秘書長一職需要面對黨內「人和」處理上，柯文哲身邊肯定還有比周台竹更適合擔任秘書長的角色。此時選擇大膽起用周台竹，對於民眾黨的未來乃至於柯文哲的總統之路，究竟是福是禍，恐怕要打個問號。

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