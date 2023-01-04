巷仔內／2024選戰在即　民眾黨找外交老將任秘書長可行？

我是廣告 請繼續往下閱讀
另外，2024總統及立委選戰在即，也是柯文哲在卸任台北市長一職後，馬上就要面對的重要戰場。如何在九合一選戰過後，好好整頓黨中央與地方之間的關係，進而在接下來的選戰中達到相輔相成的效果，也是柯文哲要處理的首要項目之一，因此在民眾黨沒有副黨主席的編制下，秘書長一職在黨內也得扮演調和鼎鼐的角色。
秘書長一職要面對的不僅僅是外交關係，更多面向則是要處理黨內大大小小的事務。更何況距離2024選戰投票日僅剩下一年時間，培育地方人才投入區域立委選舉，以及深耕基層組織，為柯文哲爭取總統大選中的選票，對於民眾黨來說才是更至關重要的要務。
周台竹過去長時間擔任外交官，在柯文哲市府內部也都負責國際事務居多，要放下身段維持黨機器的運作，勢必得歷經角色轉換的陣痛期，而現在的民眾黨是在跟時間賽跑，恐怕給不了周台竹太多的蜜月期。
在外交事務上，無可厚非周台竹是不可多得的人才，但究竟適不適合擔任一黨的秘書長，畢竟剛上任才第一天，仍舊有待商榷。不過可以確定的是，撇除對外事務，在秘書長一職需要面對黨內「人和」處理上，柯文哲身邊肯定還有比周台竹更適合擔任秘書長的角色。此時選擇大膽起用周台竹，對於民眾黨的未來乃至於柯文哲的總統之路，究竟是福是禍，恐怕要打個問號。