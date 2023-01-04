台中慈濟「器官移植中心」啟業！　鼓勵做1事避免復發

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成立病友會 醫病關係更緊密臺中慈濟醫院器官移植中心主任鄭紹彬，致力耕耘器官移植領域廿年，已有兩百名病友因他而重生，其中肝臟移植又屬最大宗。病人接受移植後還要面臨漫長的身體磨合，家屬的照護就更顯重要。
鄭紹彬表示，成立「肝新歡喜」病友會除了透過團體支持，醫療外提供病友及家屬互相扶持、鼓勵與成長的空間，藉病友會讓他們認識臺中慈濟醫院團隊，醫病關係更加緊密。
健康飲食避免肝病復發 建議運動降低肌少症健康講座中，臺中慈濟醫院新陳代謝科醫師宋育民說明關於「肝臟移植後發生代謝症候群的預防與治療」，提醒病友接受肝臟移植後要持續保養身體，除規律運動更要注意飲食習慣，維持良好的代謝才能避免肝臟疾病復發。
臺中慈濟醫院物理治療師莊凱傑則提供器官移植術後的運動指南，實際帶動簡易動作，讓病友在家也能輕鬆達到運動效果，降低肌少症的發生。病友許先生說：「醫療常識的分享對病友有很大的幫助，生命獲得重生就應該要好好愛護。
活體肝臟移植難度高 病友家屬齊感謝廿歲的陳姓病友在母親陪同下，特別準備花束來感謝鄭紹彬。其六歲時因不明原因猛爆性肝炎，接受母親的肝臟移植至今，鄭紹彬十四年來不間斷陪伴母子兩術後照護，也為成長中的陳姓病友提供人生方向。
另名活潑的倫倫在病友會跟著大家一起做伸展運動，可愛模樣看不出他是換肝者，由於倫倫接受不同血型的活體肝臟移植，手術風險相對提高，但在鄭紹彬細心照料下度過難關，家屬都十分感激。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56319
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